В «DramaClub» Озёрского театра «Наш дом» будут читать «Скамейку»

В Озёрском театре драмы и комедии «Наш дом» в предстоящий четверг , 28 февраля, по программе проекта «DramaClub» состоится читка пьесы «Скамейка» драматурга Александра Гельмана в постановке режиссёра А. Борисовой. Исполнители – ведущие актёры театра Евгений Гуралевич и Анастасия Шевченко.

Проект «DramaClub» существует в «Нашем доме» четвёртый год. Каждый четвёртый четверг он собирает актёров и зрителей для совместного обсуждения новой истории, будь это читка пьесы, мини-спектакль или эскиз. Форма подачи может быть самой разной в зависимости от пьесы, режиссёрской фантазии и выбора места действия, которое тоже может быть самым разным.

Участник читки-актёр выходит к зрителям с текстом в руках без грима и сценического костюма. Он полностью свободен от того, что обычно связано со сценой, с её антуражем и оформлением. Он один на один с публикой без заученной роли, без глобальных режиссёрских задач и решений. Поэтому каждая такая встреча – эксклюзив, сюрприз, импровизация, что рождает после читки живой разговор со зрителями, которые становятся активными действующими лицами этой встречи. И не секрет, что иногда читки пьес оставляют более глубокие впечатления, чем созданные по ним спектакли. Читки сами становятся своеобразными спектаклями. Вот лишь один из отзывов озёрского театрала, которые это подтверждают:

«Чем театр меня сегодня особенно привлекает, так это – искренностью. Даже простые чтения пьес на встречах «DramaClub». Пошел на это с определенным настороженным чувством. Ну, думал, возьмут актеры текст, ну, прочитают. А получился практически полноценный спектакль. Еще и с определенным интерактивом. И ни про что не могу сказать, что было сделано не в полную силу. Во всём были искренность и честность».

Выйдет ли востребованная многими отечественными театрами «Скамейка» А.Гельмана (сегодня она есть и в репертуаре Челябинского академического театра драмы имени Н.Орлова) на сцену «Нашего дома», наверное, во многом будет зависеть от предстоящей встречи с «DramaClub», от мнения зрителей.