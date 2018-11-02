В финале премии «Русское слово» молодой южноуральский писатель Гаврилов

Житель Челябинской области Степан Гаврилов стал финалистом премии для молодых авторов «Русские рифмы», «Русское слово».

Вместе с другими яркими и талантливыми молодыми поэтами, прозаиками, драматургами, литературными критиками и блогерами Степана наградят в Санкт-Петербурге 17 ноября.

Одаренный южноуралец блеснул литературным талантом в номинации «Лучший писатель». Получив высокую оценку жюри, молодой человек поверил, что теперь у него появился реальный шанс внести свой вклад в русскую литературу.

Как сообщает пресс-служба Роскультурцентра, в жюри премии вошли выдающиеся литераторы, деятели культуры и искусства, профессиональные артисты и опытные педагоги.

Дополнительно в социальных сетях запущено народное голосование, по итогам которого будет определен победитель во внеконкурсной номинации.