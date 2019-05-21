В июне Челябинск станет столицей Международного фестиваля балета

Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» пройдет в Челябинске с первого по девятое июня.

Программу откроет премьерная постановка Челябинского театра оперы и балета имени Глинки «Анна Каренина».

Балетмейстером-постановщиком «Анны Карениной» выступила актриса и хореограф «Ленинград Центра», заслуженная артистка России Вера Арбузова, которая предложила посмотреть на знакомый сюжет романа Льва Толстого с непривычного ракурса. Для этого в спектакль были введены мистические персонажи – они и Мастера железной дороги, и часть пугающей смертоносной машины, и прототипы главных героев.

«Это изюминка нашего спектакля! У нас есть три мистических персонажа, которые являются прототипами Карениной, Вронского и Каренина. Они демонстрируют внутренние переживания главных героев, являются связующей нитью спектакля. Тогда люди были воспитаны по-другому. То, что Вронский не говорит Анне или то, что Каренин не может при людях сказать своей жене – все это будет показано через мистических персонажей», – рассказала Вера Арбузова.

Оригинальные костюмы и декорации к спектаклю разработала актриса и балерина Виолетта Жигалина (Санкт-Петербург). Интересна и музыка балета, поддерживающая необычный замысел постановки. Это фрагменты из произведений русских и зарубежных композиторов: Монтеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, Респиги, Бриттена и Левашкевича.

Премьера балета «Анна Каренина» состоится первого и второго июня, в 18:00, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

Продолжит программу фестиваля Башкирский государственный театр оперы и балета. Артисты представят спектакль «Легенда о любви» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича. Это седьмая работа выдающегося хореографа в башкирском театре.

Фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» позволяет зрителям наслаждаться творчеством не только российских балетных трупп, но и зарубежных. Одноактные балеты в современной хореографии исполнит испанский коллектив «Titoyaya Dansa». Работы его основателя Густаво Рамиреса Сансано широко известны не только на родине, в Валенсии, но и во всей Европе и США. В первом отделении зрители увидят спектакль «Социум», воплотивший строгость синхронных движений и эмоциональность сольных партий. Балет обещает подарить атмосферу настоящего праздника и зарядить энергией танца.

Во втором отделении публику ждут настоящие испанские страсти в балете «Кармен». Это современная хореографическая версия истории о роковой женщине, кульминация творчества Густаво Рамиреса Сансано. Балетмейстер-постановщик вдохновлялся черно-белыми иллюстрациями Пабло Пикассо к новелле Проспера Мериме. Минимализм нашел отражение и в декорациях Луиса Креспо, и в костюмах известного дизайнера Давида Дельфина. В рецензии американской газеты «Chicago Sun-Times» спектакль назван шедевром современной хореографии. «Titoyaya Dansa» выступит восьмого и девятого июня, в 18:00.

На снимке: Екатерина Максимова и Татьяна Предеина. Фото Валерия Иванова