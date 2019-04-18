В Камерном театре откроется выставка картин Сергея Зыболова

Камерный театр продолжает дарить жителям Челябинской области встречи с прекрасным.

В следующий понедельник, 22 апреля, в 18 часов 30 минут состоится открытие выставки художественных картин Сергей Зыболова. Вернисаж «Предчувствие любви» пройдет в Камерном театре (ул. Цвиллинга, д.15).

Многие челябинцы знакомы с творчеством Сергея Зыболова. С 2017 года он состоит в творческом объединении «Горный пленэр» и активно участвует в выставочной деятельности в Челябинской области. Работы художника сложно отнести к какому-либо направлению в живописи, да и обязательно ли определять официальные рамки искусству? Его стиль и исполнение близки к авангарду и сюрреализму; тематика произведений – от мистических пейзажей до реалистичных натюрмортов; цветовая гамма по своей насыщенности близка к импрессионизму; некоторые работы по технике исполнены в стиле пуантилизма. Живопись для Сергея – большое хобби, которое увлекает его уже много лет. В своих картинах художник размышляет о жизни и вечных ценностях.

Камерный театр приглашает челябинцев и гостей города на вернисаж, а также на спектакли.