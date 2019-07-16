Присылайте свои новости

Вчера,18 июля, в Камерном театре прошел кастинг для всех желающих попробовать себя в роли актера на спектакль «Сукины дети» (по одноименному сценарию Леонида Филатова).

Обязательным условием кастинга являлось отсутствие профессионального актерского образования. Режиссером будущего спектакля, а также одним из членов жюри, выступил Тамаз Гачечиладзе (художественный руководитель театральной студии театральной лаборатории «Метро»).

Количество участников составило около 50 человек разной возрастной категории, включая как старшеклассников, так и людей в зрелом возрасте. Желающим предоставлялась возможность продемонстрировать свои таланты в свободной форме, хотя и отмечалась возможность прочтения отрывка из сценария «Сукиных детей». Для тех, кто не заготовил ничего заранее, все равно существовали альтернативы, например, прочесть стихотворение из Интернета. Некоторые узнали о кастинге в последний день, но все равно пришли пробоваться, ведь когда еще выпадет такая возможность.

Кастинг проходил в формате свободной очереди. В основном участники читали наизусть стихотворения (Ахматовой, Есенина, Рождественского, Лермонтова), хотя нашлось место и музыкальному номеру, и вербатиму, и авторской прозе, и даже детским стихам и анекдотам.

Как отметил директор Камерного театра Илья Коломейский перед началом самого кастинга: