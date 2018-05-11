В Челябинске в канун Международного дня музеев галерея «ОкNо» открывает проект «Выставка». В экспозиции будут представлены 37 произведений 22 художников всех видов современного искусства.

Это ироничный взгляд кураторов галереи на выставочную деятельность и участников этого процесса, которые они наблюдают в художественной практике.

«Авторы проекта постарались учесть все слышимые ими замечания зрителей и реализовать их противоречивые ожидания. Группа кураторов представит манифест, опровергающий многочисленные утверждения, в особенности провинциальных кураторов, о независимости», - сообщили организаторы проекта.

В течение выставки пройдет ряд событий, в частности, on-line -лекция Анны Леготиной «История искусства за 30 минут», мастер-класс перформанс «Как правильно мыть пол в галерее современного искусства» в исполнении актеров студии-театра «Манекен», мастер-класс по селфи.

Вернисаж состоится 14 мая 2018 года 18.30 – 20.00.

Вход по пригласительным.

Выставка для зрителей будет работать с 15 мая по 3 июня 2018 года.