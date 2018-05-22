В Картинной галерее Челябинска откроется выставка петербуржского художника

В Картинной галерее Челябинска первого июня откроется анималистическая выставка «Коты для умножения доброты» петербуржского художника Юрия Люкшина, который, как и многие его коллеги, не устоял перед магическим обаянием усатых-полосатых мурлык.

На выставке в Челябинске будут представлены картины из авторских серий Люкшина «Русские коты» и «Коты Малевича».

«Русские коты» созданы в технике гуаши, темперы и аппликации тканью. Многие из нарисованных персонажей имеют реальных кошачьих прототипов. Эта серия работ была с успехом экспонирована на однодневной выставке в Государственном Эрмитаже в 2001-м году.

«В серии «Коты Малевича» - картины, на которых любимцы человека шествуют по вспаханным полям и заселяют разные интерьеры, созданы на основе крестьянских сцен знаменитого художника-авангардиста. Буйство цвета и лаконичная новаторская форма Казимира Малевича вдохновили Юрия Люкшина на создание веселых и забавных котов», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Серия «Коты Малевича» - это добрые парафразы поздних работ мастера: «Мальчик. (Ванька)», «На жатву. (Марфа и Ванька)», «Голова крестьянина», «Три женские фигуры», «Красная конница» и «Красный дом», относящихся к 1928-1932 годам.

На выставке, которая будет открыта для посещения все лето (с 1 июня по 26 августа 2018 года), проводятся мастер-классы для детей и взрослых. Адрес Картинной галереи: ул. Труда, 92а

Для справки:

Юрий Константинович Люкшин родился в 1949 году в Ленинграде. В 1971 году окончил художественное училище им. В. А. Серова. Член Союза художников СССР, затем России - с 1978 года. Член Международной ассоциации искусствоведов (АИС) с 1998 года. Заслуженный художник России с 2007 года. Почетный член Российской академии художеств (РАХ) с 2015 года. Участник более 300 выставок в России и за рубежом, в том числе 78 персональных (в основном, в музеях России).

График, живописец, иллюстратор книг, искусствовед, педагог, организатор выставок и конкурсов детского рисунка, автор благотворительной детской программы «Краски добра». Работает в техниках: масла, акварели, пастели, гуаши, офорта, акватинты, литографии.

Работы художника представлены во многих музейных собраниях, в том числе: в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственном музее истории религии, Российской Национальной библиотеке, Российской Государственной библиотеке, Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Библиотеке Ватикана, Метрополитен музее (Нью-Йорк), Музее Людвига (Кельн).

Фото предоставлено музеем изобразительных искусств