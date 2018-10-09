В Кусе состоялся серьёзный разговор о роли важнейшего из искусств

Вчера, 8 октября, в Кусе (Челябинская область) прошёл семинар для работников образования и культуры района, который посвящался организации работы любительских кино-и видеостудий в учреждениях культуры и образования, а также участию любительских объединений в

кинофестивалях. Мероприятие проходило в кинозале имени Сергея Герасимова, который был открыт полтора месяца назад после основательной реконструкции.

Вели семинар и выступили на нём директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Виталий Тарасов и редактор Киноцентра Юрий Сычёв.

В ходе семинара был дан официальный старт кинофестивалю «Урал, я люблю тебя!», который состоится в Кусе 7 декабря. Также было объявлено о начале приёма заявок на участие в первом областном фестивале «Школьное

кино», первый этап которого завершится 17 января следующего года, в день 85-летия Челябинской области. На примере этого фестиваля обсуждался вопрос о роли кино в организации досуга учащихся, в их образовании и воспитании. А на примере фестиваля «Золотые аплодисменты» шёл разговор о сотворчестве и взаимодействии школьных кинообъединений с другими творческими коллективами города и района.

Сотрудники областного Киноцентра напомнили участникам семинара о том, что следующий год в России объявлен Годом театра и поэтому десятый фестиваль «Золотые аплодисменты» (он состоится в марте) будет посвящён театру.

В этот же день Кусинскому Дворцу культуры было передано в дар собрание книг о кино от семьи челябинских журналистов Юрия и Людмилы Фёдоровых.