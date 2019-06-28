По итогам "Фотофеста: в Магнитогорске открылась выставка, посвященная 90-летию города

В пятницу, 28 июня, в Магнитогорске открылась выставка, посвященная 90-летию города. На ней представлены работы участников и призеров фестиваля «Фотофест-2019».

Напомним, что в Магнитогорске в рамках «Фотофеста-2019» прошли два этапа фотомарафона «Один день из жизни Магнитки» и конкурс «Фотограф и модель». По итогам этих мероприятий Государственный исторический музей Южного Урала открыл в городе металлургов свою выставку.

В экспозицию вошли снимки как участников, так и победителей конкурсов фотофестиваля — всего 90 фотографий, посвященных 90-летию Магнитки!

Выставка открылась в парке у Вечного Огня, недалеко от монумента «Тыл - фронту».