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Челябинской области
12:14

В Магнитогорске состоялся фестиваль кузнечного мастерства

В Магнитогорске (Челябинской области) 17 мая состоялся на территории кафедрального собора Вознесения Христова состоялся фестиваль кузнечного мастерства «Железная Русь».

Мероприятие проводится уже второй год, оно приурочено к празднику Вознесения Господня

Мероприятие открыл Челябинский и Миасский митрополит Никодим с поздравлением участников и гостей с праздником.

Помимо выставки лучших представителей кузнечного ремесла, на фестивале состоялась концертная программа. Для юных гостей подготовили мастер-классы, выставка поделок, катание на каруселях и прочие развлечения. На празднике работала полевая кухня.

После фестиваля в кафедральном соборе состоялся праздничный концерт духовной музыки в исполнении Магнитогорской хоровой капеллы.

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Фестиваль кузнечного искусства