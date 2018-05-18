В Магнитогорске состоялся фестиваль кузнечного мастерства
В Магнитогорске (Челябинской области) 17 мая состоялся на территории кафедрального собора Вознесения Христова состоялся фестиваль кузнечного мастерства «Железная Русь».
Мероприятие проводится уже второй год, оно приурочено к празднику Вознесения Господня
Мероприятие открыл Челябинский и Миасский митрополит Никодим с поздравлением участников и гостей с праздником.
Помимо выставки лучших представителей кузнечного ремесла, на фестивале состоялась концертная программа. Для юных гостей подготовили мастер-классы, выставка поделок, катание на каруселях и прочие развлечения. На празднике работала полевая кухня.
После фестиваля в кафедральном соборе состоялся праздничный концерт духовной музыки в исполнении Магнитогорской хоровой капеллы.