В Неделе искусств Златоуста «Омнибус» представлял День театра

В Златоусте в эти дни завершилась Неделя искусств. Каждый день Недели был посвящён одному из видов творчества – музыке, кино, литературе, живописи…

В рамках этой акции день театра, посвящённый Году театра и Международному Дню театра, проходил в драматическом театре «Омнибус», который с утра до вечера принимал поклонников сценического искусства. Об этом корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

Одно из значимых и познавательных событий этого дня стал мастер-класс главного режиссёра «Омнибуса» заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Горбаческого. Для руководителей детских театральных коллективов и школьных учителей, занимающихся с детьми театральным творчеством, он провёл открытую репетицию премьерного спектакля «Обман по-французски» М. Камолетти. Познакомив собравшихся с методикой своей работы, Борис Сергеевич рассказал о том, как актёрам приходится работать над текстом пьесы, как они входят в роль, как добиваются органичного существования своего персонажа на сцене и какие трудности приходится при этом преодолевать и исполнителям, и режиссёру.

В торжественной обстановке прошло в этот день открытие VIII художественной выставки «Грани таланта» с участием сотрудников «Омнибуса». Двенадцать человек (художники, артисты, костюмеры) представлены в экспозиции самыми разнообразными произведениями декоративно-прикладного творчества. Некоторые из участников выставки - заслуженный артист РФ Юрий Чулошников и актриса Екатерина Крыгина являются постоянными участниками городских выставок, а бутафор-декоратор Андрей Богомолов и фотохудожник Владимир Накоряков участвуют и в областных.

На открытии выставки присутствовали школьники, студенты, ветераны - работники культуры. Украшением театрального праздника стало выступление очень популярного в городе камерного ансамбля «Виола» (ДМШ № 2), руководимого Еленой Поповой.

Ведущими праздничной церемонии были молодые артисты театра Дмитрий Горшенев и Елизавета Есина.

В завершении театрального дня состоялся просмотр спектакля

«Предложение» А.П. Чехова (режиссер-постановщик – Борис Горбачевский), после которого для студентов Златоустовского техникума технологий и экономики была проведена экскурсия по театральным цехам.

Так что День театра в «Омнибусе» получился разнообразным, для зрителей и познавательным, и эмоционально насыщенным.