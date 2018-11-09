В новом году на сцене Челябинской драмы пропишется «Палата №6»

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова началась работа над постановкой новой версии рассказа Антона Павловича Чехова «Палата №6». Премьера новой постановки назначена на январь следующего года. В афишу театра современная интерпретация чеховской повести войдет под названием «Номер шесть».

Вот что рассказала о новой работе театра и его участниках корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью Елена Ляпунова:

«Сценическая версией классического произведения была написана специально для нашего театра молодым, но уже довольно известным в стране драматургом Юлией Поспеловой. Живет Юлия в Москве. Она кандидат исторических наук. Участник фестивалей «Любимовка» и «Новая пьеса для детей», лауреат конкурса драматургов «Евразия», дипломант Волошинского конкурса, шорт-листер конкурсов современной драматургии «Свободный театр» и «Первая читка». Спектакли по произведениям молодого автора с большим успехом идут в МХТ им. Чехова, в Санкт-Петербургском

городском театре, Севастопольском ТЮЗе, Вышневолоцком драматическом областном театре, Югорском художественном театре, театре «Северная Сцена» и других театрах страны».

Художник-постановщик нового спектакля - Максим Обрезков, который вот уже 17 лет работает главным художником знаменитого столичного театра имени Евгения Вахтангова. Он создал декорации и костюмы для более 90 спектаклей в России, Германии, Грузии, Эстонии и театров других стран. Художник работал с таким известными режиссерами, как Резо Габриадзе, Тонино Гуэрра, Римас Туминас, Юрий Любимов, Леонид Трушкин, Сергей Голомазов, Леван Цуладзе, Ольга Мухина, Павел Сафонов, Валерий Гаркалин.

Главным действующим лицом постановочной группы является режиссер Данил Чащин, уже знакомый челябинским театралам. В репертуаре театра имени Н. Орлова второй сезон живет и пользуется большим успехом у зрителей его спектакль «Убийца» по пьесе Александра Молчанова. Данил Чащин является обладателем Гран-при и лауреатом международных, всероссийских театральных конкурсов и кинофестивалей.

В спектакле заняты почти все молодые актёры театра.