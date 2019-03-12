В «Омнибусе» Златоуста подведены итоги конкурса «Я люблю театр»

В Златоуст, в драматическом театре «Омнибус, подведены итоги XI городского детско-юношеского театрального конкурса «Я люблю театр».

«Уже одиннадцатый год образовательные учреждения Златоуста

борются за звание «самого театрального» и за главный приз конкурса –

статуэтку театрального кота, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Этот замечательный кот – герой театрального урока-спектакля «Приглашение в театр». Самыми же театральными становятся те, кто активно посещал спектакли, участвовал в мероприятиях театра: творческих встречах, экскурсиях, конференциях.

В прошедшем конкурсе приняли участие около четырехсот ребят из детских садов, школ, колледжей, домов детского творчества. Главными темами творческого состязания стали Год театра в России и предстоящий юбилей Златоуста – 265-летие. Юные театралы оспаривали первенство в двух номинациях – «Актерское мастерство» и «Литературное творчество»».

Полную информацию обо всех победителях можно найти на сайте театра. А первые места в своих возрастных категориях заняли детский сад № 76 и школа № 25 (театральные миниатюры), начальная школа № 25 и школа № 2 (литературно-музыкальные композиции), а в номинации «Художественное чтение» лауреатами стали Евгений Гусаров (детский сад №50), Антонина Максимова (школа № 45), Анастасия Кобелькова ( школа № 10).

В номинации «Литературное творчество» ребята писали стихи, отзывы

о спектаклях «Омнибуса», эссе на темы «Если бы я был артистом,

режиссером, директором театра…», «Если бы у меня была машина

времени…». Периодически конкурсанты пробуют свои силы в написании пьес и сценариев к фильмам.

«Мы с удовольствием читали искренние, умные работы и радовались, что наши дети умеют говорить на языке театрального искусства, - говорит Светлана Трофимова. - Может, вырастим своих театральных критиков или драматургов?»

Первые места в номинации «Литературное творчество» заняли Арина Фролова (школа № 90), Артем Ярославов ( школа № 9),Валерия

Серебренникова (школа № 29), Дарья Марченкова (школа № 45),

Дана Токарчук (техникум технологий и экономики). Диплом

«Коллективное творчество» 1 степени получил коллектив 3 «Б» класса школы № 90.

Особая гордость конкурса – « Банк педагогических идей», который не оставляет учителей в стороне от творчества. Банк и в этот раз пополнился их новыми интереснейшими наработками.

В финале конкурса при подведении итогов были показаны самые яркие номера его участников. Порадовали своим мастерством и гости из Миасса - образцовый цирковой коллектив «Лилия» Дома детского творчества имени В.П. Макеева. Лауреатов конкурса награждали герои их спектакля «Приключения Буратино и его друзей».

Вели праздничную церемонию артисты Дмитрий Горшенев и Елизавета Есина. Они и назвали самые театральные школы в этом сезоне. Это школы № 2, 8, 10,25 и начальная школа № 25.

Фото Владимира Накорякова