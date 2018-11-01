В Озёрском «Золотом петушке» главный режиссёр открыл три мастер-класса

Главный режиссёр Озёрского театра кукол «Золотой петушок» Дмитрий Ерохин разработал новый проект – три мастер-класса.

Как утверждает Дмитрий, именно этот способ общения со зрителями позволяет раскрыть тайны театральных профессий, познакомить с некоторыми секретами происходящего на сцене, помочь открыть в себе творческие способности.

Мастер-класс «Как рождается кукла» - это рассказ о создании нового персонажа спектакля от эскиза до того момента, когда он начинает действовать в спектакле. За 45 минут ребенок увидит много интересных технологических приемов удивительного превращения «неживого» в «живое» и даже сам примет участие в этом волшебстве.

На мастер-классе «Легко ли быть артистом» ребятам показывают разнообразные актерские приемы. А самым смелым даже предлагают поучаствовать в тренинге, чтобы они поняли, какими навыками необходимо владеть артисту театра кукол. Каждый ребенок прикоснется к таинству театра, попробует самостоятельно управлять куклой.

Тема мастер-класса «Как правильно говорить» относится к театру и не только.

Дмитрий Ерохин объясняет её так: «Все знают, как важно звучащее слово. Это важно не только на сцене, но и в жизни. Ребятам покажем маленькие секреты и много хитростей: с какой скоростью сказать, как сказать, чтобы люди тебя услышали. Это, так называемое ораторское искусство, которому обучатся даже политики. У них есть педагоги, которые учат четко говорить, нести свою мысль, чтобы речь впечатляла. К сожалению, риторике в наших школах не учат. И многие дети не могут внятно говорить и выражать свои мысли».

Ерохинские мастер-классы можно смело назвать мини-спектаклями, где пока действуют несколько персонажей, которых прекрасно воплощают сам Дмитрий Ерохин и Светлана Трофимова-Ерохина, Регина Филимонцева и Алена Максимова.

«Мастер-класс проводится в импровизационной манере, легко и вдохновенно. Дети получают огромное удовольствие, но не меньшее удовольствие получают и сами педагоги и артисты, - говорит педагог-организатор театра кукол Эльвира Мамедова.

Как объясняет руководитель литературной части театра Наталья Светличная, пока мастер-классы проводятся для небольших групп ребят из детских садов и школ, чтобы каждый мог прикоснуться к таинству и чуду, которое живет только в театре кукол.

Но если в мастер-классах захотят принять участие вместе с детьми взрослые зрители, то это может быть уже другая история - выходного дня, семейного творческого вечера. Озёрский «Золотой петушок» к этому готов.

Фото из открытых источников