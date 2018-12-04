В Публичной библиотеке начнет работать мастерская поэта

В среду, пятого декабря, в областной публичной библиотеке откроет свои двери мастерская поэта.

Первой ласточкой станет творческая встреча с поэтом, секретарем Союза писателей России, профессором Челябинского института культуры Ниной Ягодинцевой.

Нина Александровна проведет презентацию своей поэтической книги «Высокая вода» и представит уникальную методику саморедактирования литературных произведений, что будет очень интересно профессиональным и начинающим поэтам, литераторам, библиотекарям, студентам филологических факультетов и участникам литературных объединений.

Эта встреча будет первой в цикле «Мастерская поэта», на которую приглашают всех читателей и гостей библиотеки.

Справка

Нина Ягодинцева – выпускница Литературного института имени А. М. Горького, кандидат культурологии. Челябинская поэтесса – автор более 30 изданий. Стихи, цикл учебников литературного творчества, монографии, вышедших в России и Германии, а также электронная книга литературной критики. Нина Александровна является автором переводов с азербайджанского и башкирского языков, аудиодисков со стихами и песнями, а также более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и США.

Нина Ягодинцева - лауреат всероссийских и международных премий в области литературы и литературной критики, художественного перевода, научных исследований и творческой педагогики.

Организаторы открытия «Мастерской поэта» приглашают на творческое мероприятие всех желающих горожан и гостей Челябинска 5 декабря в 17.30 в зал № 3 (3-й этаж). Вход свободный.

На снимке: Нина Ягодинцева. Фото с сайта https://altairegion22.ru/