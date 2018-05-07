В Сатке проходит II международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой

На два дня Сатка (Челябинская область) стала столицей классической музыки: порадовать жителей города мелодиями фортепиано и скрипки, оркестра и голоса приехали звёзды мировой величины. Вчера, 6 мая, в ДК «Магнезит» состоялось открытие II международного фестиваля классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен».

Заходя во дворец культуры, южноуральцы сразу же погружались в особую атмосферу: в фойе показывали фильм-концерт об оперной певице Елене Образцовой, во всех вазах стояли живые цветы, а каждый ценитель классической музыки получал на память небольшую брошь в виде розы.

«Мы хотим, чтобы большое искусство было доступно и в таких небольших городах, как Сатка. Елена Образцова часто приезжала сюда с концертами, у нее сложилась дружба с этим городом. Саткинцам очень повезло: на фестивале выступят всемирно известные исполнители классической музыки. Жители больших городов могут даже позавидовать», – отметил перед открытием фестиваля заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Так, вчера жители Сатки уже успели насладиться голосами звёзд мировой величины. На сцене «Магнезита» выступили народная артистка Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия Вероника Джиоева, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Чинара Ширин, а также лауреаты конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. Дирижировал симфоническим оркестром Челябинского театра оперы и балета давний друг Елены Образцовой, заслуженный артист России Константин Орбелян.

По словам Константина Орбеляна, получив приглашение на фестиваль в память о Елене Образцовой, он немедленно согласился.

«Я впервые приехал сюда и очень этому рад. Челябинский оркестр оказался дружелюбным и замечательным. Для слушателей будем исполнять известные произведения – оперные хиты», – рассказал дирижёр.

Большое впечатления произвела Челябинская область и на Веронику Джиоеву. Оперная певица призналась, что перед концертом погуляла по Сатке, подышала свежим воздухом и получила огромный заряд: «Урал – это сила, мощь. Большое искусство малым очень нужно. Мы должны просвещать людей. Нет прекраснее инструмента, чем голом. В этот момент мы говорим с богом».

Сегодня во дворце культуры «Магнезит» встреча с шедеврами классической музыки продолжилась. Дирижер государственного академического Мариинского театра Владислав Карклин вместе с симфоническим оркестром челябинского театра оперы и балета рассказал юным южноуральцам и их родителям про музыку и сказку. Ребята познакомились с музыкальными инструментами, узнали, как они звучат и какую роль исполняют в оркестре.

Вечером в Сатке состоится завершающий концерт фестиваля, на котором выступят лауреаты международных конкурсов Полина Осетинская (фортепиано), Дмитрий Махтин (скрипка) и Владимир Мороз (баритон), юная скрипачка Анна Зильберборд. Дирижёр – лауреат международных конкурсов Владислав Карклин и симфонический оркестр Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

Ведущим всех трех концертов в Сатке стал продюсер, автор программ телеканала «Россия-культура» Юлиан Макаров. Он отметил, что классическая музыка заставляет подниматься вверх каждого. И нет различия, какая публика сидит в зале.

«Публика для меня не различается. Человек должен думать не о ней, а о той музыке, которую он играет, делиться этим ощущением счастья», – рассказал Юлиан Макаров.

Отметим, второй год подряд организаторами фестиваля классической музыки становится правительство Челябинской области и группа компаний «Магнезит».