В седьмой раз пройдёт в Челябинске фестиваль-конкурс актёрских работ имени В.И.Милосердова

В Челябинске, в предстоящую пятницу, 26 октября, начнётся традиционный , седьмой по счёту, фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ. Фестиваль носит имя знаменитого земляка – мастера сцены и педагога, народного артиста России Владимира Милосердова, вписавшего многолетние яркие страницы в летопись академического театра драмы имени Наума Орлова и областного театрального союза, которым руководил два десятилетия.

У этого фестиваля интересная история. Идея нового театрального проекта родилась ровно семь лет назад. Его авторы - Новый художественный театр в сотворчестве с областным театральным союзом. Основная цель их нового проекта – выявление ярких актёрских индивидуальностей, создание им условий для творческого самовыражения, для проявления мастерства и таланта, не ограниченных рамками ролей и спектаклей репертуара родной сцены. Самый первый фестиваль был приурочен к 100-летию великого Аркадия Райкина. Жанровый диапазон работ его участников был достаточно обширен - это моноспектакли, театрализованные миниатюры, поэтические и литературные композиции, камерные постановки. И многие из них стали настоящим открытием не только новых граней таланта уже знакомых актёров, но и новых имён. Пробный камень оказался достаточно успешным, чтобы продолжить авторам его огранку. Тем более, что проект привлёк внимание и заручился поддержкой Законодательного собрания области. Второй фестиваль, как и Дом актёра, по инициативе бывших учеников и коллег по сцене и творческому союзу Владимира Ивановича Милосердова стал носить его имя.

В течение пяти лет актёрский конкурс работал в статусе областного. За это время он обрёл широкую популярность и резонанс не только в масштабе области, но и уральского региона. О нём говорили, работы его участников всё настойчивее вписывались в репертуары театров и уж самостоятельно гастролировали по городам области. Принять участие в челябинском смотре изъявили желание актёры из других городов региона. И с прошлого года благодаря Союзу театральных деятелей РФ фестиваль-конкурс имени В.И.Милосердова становится региональным, а в жюри, ранее состоявшем из местных критиков и театральных деятелей, начали работать известные столичные театроведы.

О том, как всё более расширяется зона влияния и география фестиваля-конкурса, можно судить по афише нынешнего смотра. Если в прошлом году первыми границу челябинского фестиваля пересекли артисты из Кургана, которые увезли домой несколько главных наград, то в этот раз среди его участников артисты из Тобольска, Сургута, Нефтеюганска. Это помимо театров Челябинской области - студии-театра «Манекен», театра песочной живописи и теней «Скарабей», Камерного театра, Нового художественного театра, Театра «Пара-Плюс» Дома актёра, Новой студии актёрского мастерства Алексея Тетюева ( это всё Челябинск), а также Магнитогорского театра кукол и актёра «Буратино» и Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом».

В течение четырёх дней ( с 26 по 29 октября) на трёх сценических площадках Челябинска (НХТ, Дом актёра и студия-театр «Манекен») зрители и жюри посмотрят 12 самостоятельных актёрских и режиссёрских работ. Откроет фестиваль-конкурс имени В.И.Милосердова (26 октября в 11-00) на сцене НХТ Театр «Пара - Плюс» литературно-документальной композицией «Пушкиногорье».

Вход на спектакли фестиваля-конкурса свободный.