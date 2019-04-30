В театре оперы и балета покажут популярнейшую оперу «Богема»

В челябинском театре оперы и балета имени Глинки 5 мая состоится премьера оперы «Богема» – постановки, созданной на основе декораций, реквизита и костюмов Большого театра России.

Режиссером обновленной версии «Богемы» выступил кандидат искусствоведения, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев (Москва).

«Мы работаем над каждым словом, текстом и подтекстом, то есть занимаемся глубокой актерской работой. На сегодняшний день классика – это и есть самый большой авангард. Сейчас много спектаклей, в которых за какой-то придуманной эстетикой или режиссерской концепцией исчезает смысл самого произведения. Мне же важно вскрыть суть и пойти по пути основного музыкально-драматургического материала», – рассказал Вячеслав Стародубцев.

«Богема» считается одной из самых популярных в мире опер. В ней есть и атмосфера Парижа, и драматический сюжет, и пронзительная музыка Джакомо Пуччини. По словам режиссера постановки, эта музыка настолько мощная и одновременно тонкая, что равнодушным после ее прослушивания не остается никто.

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