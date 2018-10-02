В Японии увидят «Первозданную Россию» из Челябинска

Выставка «Первозданная Россия» сегодня, 2 октября, отправляется из Челябинска в Японию, где в четверг, 4 октября, в городе Мацуяма состоится вернисаж. Мероприятие пройдет в рамках перекрестного года России и Японии, объявленного Президентом страны.

Выставка «Первозданная Россия» будет экспонироваться в префектуре Эхимэ (северо-западная части Сикоку) на двух площадках – в концертном зале г. Мацуяма и в художественном музее. В Японии будет представлено 37 выбранных фотографий с большой выставки челябинского исторического музея. Мероприятия пройдут в период праздника префектуры с 4 по 7 октября.

Напомним, официальная церемония открытия Года Японии в России прошла в Челябинске 4 июня. Челябинцы познакомились с японской живописью и фотографией, побывали на концерте японского пианиста. Теперь с ответным визитом в страну восходящего солнца отправится челябинский исторический музей.

«В декабре прошлого года состоялась встреча в японском посольстве в Москве. Мы представили наш план мероприятий, куда вошли порядка 50 наименований. Японская сторона выбирала те, которые показались наиболее интересными. В частности внимание японцев привлекла выставка «Первозданная Россия», организатором которой выступает наш исторический музей. Эта выставка станет первой нашей ласточкой, отправившейся в Японию, мы надеемся, последуют и другие проекты», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Представлять челябинскую выставку в Японии будет директор исторического музея Владимир Богдановский. Программа пребывания достаточна насыщенная: русско-японский концерт, визит в префектуру, открытие фотовыставки в художественном музее.