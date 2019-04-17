В юбилей Виктора Лебедева будет звучать музыка для души

В Челябинском академическом театре драмы имени Н.Ю.Орлова в ближайший понедельник, 22 апреля, состоится большой праздничный концерт «Маэстро приглашает!». Он посвящён юбилею создателя и руководителя русского народного оркестра «Малахит», народного артиста России, профессора Виктору Лебедеву.

В прошлом году гордость и душа Южного Урала, знаковый оркестр Челябинска, хорошо известный от Аши до самых окраин области и даже в дальнем зарубежье, отметил своё 30-летие. И все эти годы «Малахит» и Виктор Григорьевич Лебедев – единое целое, единый глубоко преданный музыке и своим слушателям организм. О таком единении можно сказать: «Мы говорим «Малахит» - подразумеваем Лебедев…» И наоборот.

Строки из биографии Виктора Лебедева:

Виктор Григорьевич – коренной челябинец. Он родился в 1949 году. После окончания Челябинского музыкального училища им. П.И.Чайковского по классу баяна поступил в Челябинский институт культуры, на музыкально-педагогический факультет (специальность «народные инструменты). В это время баян был неизменным спутником его жизни и творчества. А после ассистентуры в знаменитой Гнесинке (Московский музыкально-педагогический институт) по специальности «оркестровое дирижирование» преподавал в родной альма-матер на кафедре народных инструментов, позже вёл класс дирижирования для ассистентов-стажёров. И сегодня профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург) заведует в ЧГИК кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования.

Созданный Виктором Лебедевым оркестр поначалу состоял из студентов и педагогов. Но молодой маэстро за короткий срок сумел вовлечь в свой коллектив лучших музыкантов города. Созданный им профессиональный оркестр, очень точно названный «Малахитом», вставал на ноги не без поддержки меценатов. Трудовой коллектив Челябинской птицефабрики во главе с директором В.Ф Мурашовым после часового концерта музыкантов, не долго думая, решил взять их под своё финансовое крыло. И не ошибся. Через короткое время о новом оркестре заговорили. В 1991-м году (а это через четыре года после создания «Малахита») презентация его с огромным успехом прошла в Москве, в Колонном зале Дома союзов. Тогда же фонд Всесоюзного радио пополнился записями «Малахита». Чуть позже фирм «U-sound» выпустила его первую пластинку. А через два года вновь приглашение в столицу, на первый фестиваль профессиональных народных коллективов. И опять признание – Челябинский оркестр был включён в программу фестивального гала-концерта, который состоялся в Концертном зале имени П.И.Чайковского. И в том же 1993-м приказом первого губернатора области Вадима Соловьёва «Малахит» получил статус государственного. Признание оркестра одним из сильнейших профессиональных коллективов страны позволили челябинскому маэстро приглашать в концертные программы самых сиятельных звёзд оперных и эстрадных сцен. В разное время с «Малахитом» пели Ирина Архипова, Мария Биешу, Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Александр Ведерников, Владислав Пьявко, Ренат Ибрагимов, Сергей Захаров, Людмила Юрина, Александра Стрельченко, группа великих теноров Большого театра – участников арт-проекта «ТенорА XXI века». А такие известные исполнители, лауреаты международных конкурсов, как Сергей Зыков, Василий Пьянов, Ольга Чиркина сотрудничают с «Малахитом» не один год и уже стали в коллективе своими.

В интервью всемирно известной оперной примадонны Елены Образцовой газете «Уральские общественные ведомости» (за 30 декабря 2003 года, автор - Л.Фёдорова) певица так отозвалась о совместном выступлении с «Малахитом» и о его руководителе: «Это без преувеличения – гениальный оркестр. А Виктор Лебедев просто талантливейший дирижёр. Мы встретились впервые семь лет назад (в 1996-м году- авт.), я пела у вас в Челябинске. А недавно вместе выступали в Большом зале Московской консерватории. Причём с одной репетицией. Но ощущение было такое, что пела с этим оркестром всегда. Я даже не смотрела на Лебедева, пела свободно – он был рядом, он меня слышал. Таких больших музыкантов и такой коллектив надо очень ценить. Мы в Москве дали два концерта, оба прошли с аншлагом. Но говорили больше не обо мне, а о «Малахите» и о Лебедеве. Непременно постараюсь сделать с ним гастроли в Японии и Европе».

Такая оценка творчества маэстро и его «Малахита» дорогого стоит. А вот ещё одно признание после выступления оркестра в Италии на фестивале "Славянская весна" – от известного итальянского поэта, писателя и сценариста Тонино Гуэрры: « Ваш оркестр привез в Италию всё то лучшее, что есть в целой России: силу, мощь, страсть, грусть, нежность».

Именно это звучит в каждом концерте «Малахита», выступает он на сцене районного ДК или в большом концертном зале.

Вот ещё один эпизод такого признания. В 1998 году группа челябинских журналистов стала свидетелем самого настоящего триумфа «Малахита», принявшего участие в культурной программе Всемирной выставки «Экспо» в Лиссабоне (Португалия). В этой программе оркестр был единственным представителем от России. На его площадку зрителей каждый вечер собиралось больше, чем на все остальные. Концерт челябинского оркестра был записан Национальным телевидением Португалии.

По маршрутам "Малахита" можно изучать карту области, а каждая его встреча с земляками становится незабываемым праздником как для слушателей, так и для самих артистов. Как признаётся маэстро Лебедев, эти встречи дают им эмоциональный и творческий настрой и заряжают оптимизмом, надеждой и верой. И это притом, что вера в постоянные обещания талантливым музыкантам нормальных условий работы и зарубежных гастролей должна быть уже давно потеряна. Однако неисправимый оптимист, преданный родному краю маэстро на все неприятности реагирует с неизменной улыбкой: «А кому сегодня в культуре хорошо? Нас знают, любят и всегда ждут – вот это самое главное». И продолжает своё великое дело – дарит землякам музыку своего оркестра, открывает среди них вокальные таланты и радует встречами с музыкальными звёздами. Вот и на свой юбилей пригласил трёх знаменитых столичных друзей, которые не раз гастролировали с ним по области. Это обладатель красивого баритона из Санкт-Петербурга лауреат международных конкурсов Сергей Зыков; ученица Людмилы Зыкиной лауреат международного конкурса, признанная челябинской публикой народной артисткой Южного Урала Ольга Чиркова и солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова Любовь Муравьёва, виртуозная исполнительница на старинном русском инструменте – звончатые гусли. Но перед встречей в Челябинске юбилейный концерт с их участием по заведённой традиции маэстро Лебедевым пройдёт и в других городах области – 20 апреля в Пласте, а 21-го в Кыштыме.