В Златоусте - премьера «Пяти вечеров», а в Челябинске – юбилей «Ханумы»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» на малой сцене «Сфера» в прошедшие выходные состоялась премьера мелодрамы «Пять вечеров» по пьесе А. Володина. А несколькими днями раньше в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова 10-летний юбилей отметила «Ханума», один из самых весёлых, музыкальных и увлекательных спектаклей, самый настоящий праздник юмора, веселья, добра и красоты.

Оба спектакля созданы челябинским режиссёром заслуженным работником культуры России Михаилом Филимоновым. В академической драме Михаил Евгеньевич по приглашению Наума Орлова проработал 18 лет, затем пять лет был главным режиссёром Челябинского Молодёжного театра, а теперь по приглашению поставил в «Омнибусе» уже третий спектакль. И приняты они зрителями с не меньшим успехом, чем предыдущие два – а это «Незабываемый день» В.Катаева и «Вечер русских водевилей» по пьесам В.Савинова и В.Соллогуба.

Знаменитая пьеса Александра Володина, обошедшая сцены многих (и не только отечественных) театров, а также получившая интересную и долгую экранную жизнь, была написана в 1958 году. Но и через 60 лет рассказанная в ней история пронзительно жизненна, а переживания героев – и молодых, и старшего поколения - близки и понятны сегодня каждому.

Зрителей премьеры взволновала трогательная история мужчины и женщины, которых разлучила война. Пять вечеров, наполненных воспоминаниями, надеждой и нежностью, верой, любовью, мечтой, они прожили вместе с героями спектакля. Так и написали в театральной книге отзывов - «Не смогли удержать слез». И ещё: «Спектакль стоит того, чтобы приехать на него в Златоуст» - это написали соседи из Миасса.

Как отметила заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, великолепно справились со своими ролями все артисты - это

Максим Фаустов, Наталья Каллерт, Дмитрий Степанов, Дарья Петрова, Андрей Плакунов, создав интересные, искренние, запоминающиеся образы. Жизнь их героев идет своим чередом. Взрослые пытаются вернуть утраченное, молодые влюбляются… Но как заклинание звучат в конце спектакля слова, которые так важны, необходимы для каждого из них – «Только бы не было войны…»

Вместе с режиссёром Михаилом Филимоновым над новым спектаклем работал художник из Уфы, заслуженный деятель культуры Башкортостана Виктор Хлыбов.