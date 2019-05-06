В Златоустовском «Омнибусе» в 28-ой раз прошла Неделя милосердия

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» при поддержке администрации городского округа и управления социальной защиты уже в двадцать восьмой раз прошла традиционная театральная Неделя милосердия.

Без малого тридцать лет назад театр Златоуста распахнул свои двери для зрителей, которые в обычной ситуации не всегда могут посещать учреждения культуры – это инвалиды, дети многодетных и малообеспеченных семей, интернатов, приютов, а также участники ликвидации аварии на ЧАЭС, воины-участники локальных конфликтов, ветераны войны и труда.

В течение Недели милосердия «Омнибус» проводит для них в своем зале благотворительный просмотр спектаклей. В этот раз взрослые зрители увидели спектакли «Безобразная Эльза» и «Вечер русских водевилей». А на радость детворе были представлены музыкальная сказка «Кошкин дом» и веселое пиратское приключение «Свистать всех наверх, или Джинн в кувшине».

Помимо спектаклей, участники Недели посмотрели открывшуюся в фойе театра выставку златоустовского фотографа Николая Валяева «Мы рядом» и художественную выставку «Грани таланта» сотрудников «Омнибуса».