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Автор:
 Людмила Фёдорова
http://uralpress.ru/node/302050
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В Златоустовском «Омнибусе» в 28-ой раз прошла Неделя милосердия

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» при поддержке администрации городского округа и управления социальной защиты уже в двадцать восьмой раз прошла традиционная театральная Неделя милосердия.

Без малого тридцать лет назад театр Златоуста  распахнул свои двери для зрителей, которые в обычной ситуации не всегда могут посещать учреждения культуры – это инвалиды, дети многодетных и малообеспеченных семей, интернатов, приютов,  а также участники ликвидации аварии на ЧАЭС, воины-участники локальных конфликтов, ветераны войны и труда.

В течение Недели милосердия «Омнибус»  проводит для них в своем зале благотворительный просмотр спектаклей. В  этот раз взрослые  зрители  увидели спектакли «Безобразная Эльза» и «Вечер русских водевилей». А на радость детворе были представлены музыкальная сказка «Кошкин дом» и веселое пиратское приключение «Свистать всех наверх, или Джинн в кувшине».

Помимо спектаклей, участники Недели посмотрели  открывшуюся в фойе театра выставку златоустовского фотографа Николая Валяева «Мы рядом» и художественную выставку «Грани таланта» сотрудников «Омнибуса».

Автор:
 Людмила Фёдорова
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