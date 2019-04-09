«ВелоМотоЭпоха» в Историческом музее Челябинска

В среду, 10 апреля, в большом выставочном зале Исторического музея состоится встреча с Николаем Авдеевым, любезно предоставившим свою коллекцию мотоциклов для выставки «ВелоМотоЭпоха».

Николай Авдеев – частный предприниматель и страстный мотолюбитель, который на протяжении тридцати лет собирал свою коллекцию мотоциклов, мопедов, мотороллеров и велосипедов советской эпохи. Лучшая часть его коллекции представлена на выставке в Историческом музее. Николай Авдеев расскажет, как началось его увлечение мототехникой, как пополнялась его коллекция и самое главное — какая от этой коллекции польза всем нам, посетителям выставки «ВелоМотоЭпоха».

Выставка действительно очень интересная и на ней представлены замечательные предметы — мототехника из Советского Союза, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Италии, Японии и других стран. На выставке представлено более 60 моделей — от детских трёхколесных велосипедов до профессиональных гоночных мотоциклов. Вся техника — на ходу и, чтобы она была в рабочем состоянии, Николай Авдеев регулярно проводит техосмотры своего мотопарка. По окончании экскурсии гости могут сделать фото на память — оседлав мотоцикл, в брутальной кожаной куртке и в стильном шлеме!

Экскурсия с участием владельца коллекции мотоциклов Николая Авдеева состоится в большом выставочном зале (выставка «ВелоМотоЭпоха» в восточной башне исторического музея (Восточная башня).