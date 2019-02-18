Весна в Челябинске начинается с международного фестиваля НХТ

В Челябинске с 28 февраля по 6 марта пройдёт VII Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА». Один из самых многообещающих и долгожданных не только у южно-уральских театралов, но и у самих участников. Фестиваль придуман и ежегодно проводится Новым Художественным театром при поддержке городской власти и областного отделения Союза театральных деятелей РФ.

Седьмой по счёту форум Нового художественного театра станет вторым фестивалем в программе Года театра в Челябинске (после областного «Морозко» - смотра новогодних спектаклей), но более значимым и масштабным по статусу. Вот уже шесть лет «CHELоВЕК ТЕАТРА» (вместе с НХТ) является членом Международного института театра МИТ, который осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Экспертный совет фестиваля состоит из известных высокопрофессиональных театральных деятелей, критиков России и Европы. И в этот раз в его состав входят уже знакомые горожанам по предыдущему фестивалю критики и те, кто примет в нём участие впервые. Это Нина Мазур – вице-президент Международного Форума Монотеатра при Международном Институте театра (Германия); Нина Шалимова – доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа, член комиссии по театральной критике СТД РФ; Ольга Галахова – театровед, главный редактор газеты «Дом актёра», кандидат искусствоведения; Марина Тимашева – кандидат искусствоведения, редактор журнала "Вопросы театра. Просцениум"; Григорий Заславский - ректор ГИТИСа, кандидат филологических наук; Александр Вислов– неоднократный член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска».

Об участниках фестиваля и его программе корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Майя Брандесова-Давыдова:

«На участие в нашем форуме было подано более ста заявок. В афишу фестиваля, который пройдёт на разных сценических площадках города, включено 15 спектаклей. Их представляют театры Ирана, Казахстана (Астана и Алматы), Санкт-Петербурга со спектаклем театра «Особняк» «Машина едет к морю», который откроет наш фестиваль, Перми - театр «У моста» со спектаклем «Идиот» по роману Достоевского, Вологды - Камерный драматический театр этого города представит пронзительный спектакль «Любка» по повести Дины Рубиной.

Впервые на фестивале будут представлены моноспектакли. Это и совместная Белорусско-Израильская постановка «Дирижёр», и спектакли из Нижнего Новгорода (моноспектакль «Печали и радости» по Ф.Абрамову) и Санкт-Петербургского театра «Монплезир» - в его моноспектакле «Записки покойника» по М Булгакову занят известный актёр Игорь Ларин. Интересный моноспектакль из Владимира «Опять об Пушкина» в исполнении Евгения Думнова представляет режиссёр Яков Рубин.

Подарком челябинскому зрителю станут спектакли московского театра «Человек» и «Твоя Катя» Нижегородской академической драмы с хорошо знакомым челябинцам артистом Олегом Шапковым.

Ещё одна особенность нынешнего фестиваля - некоторые спектакли будут показаны дважды, что позволит расширить зрительскую аудиторию».

По уже сложившейся традиции каждое утро будут проходить открытые обсуждения спектаклей членами экспертного совета, на которые организаторы «CHELоВЕКА ТЕАТРА» приглашают не только его участников и представителей прессы, но и зрителей.

В дни фестиваля пройдут творческие встречи с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и драматургом Ниной Прибутковской.

Второй год с фестивалем сотрудничает ГИТИС. Студенты

театроведческого факультета, выбранные руководством вуза из числа самых

успешных, работают на фестивале, модерируя обсуждения и сотрудничая с фестивальной экспресс-газетой.

Фестиваль-лаборатория «CHELоВЕК ТЕАТРА» стремится включить в свою программу и просветительскую работу. Одно из её направлений -

сотрудничество с ГИТИСом. В этом году для студентов

Челябинского колледжа культуры мастер-класс проведёт Заслуженный

артист России, художественный руководитель театра «Человек», ведущий

актёр театра «Et cetera» Владимир Скворцов, давний друг Челябинского международного фестиваля.