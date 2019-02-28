Воронежский Театр равных покажет Челябинску «Дела семейные»

В челябинском Доме актера девятого марта в 17 часов покажут спектакль «Дела семейные», поставленный в Воронеже по рассказам Аркадия Аверченко. Актерами «Театра равных» - наравне с обычными молодыми людьми - являются юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья.

Спектакль режиссера-постановщика Николая Кодинова в 2018 году вошел в программу «Театр+Общество», реализуемую при поддержке министерства культуры РФ.

Как сообщает дирекция воронежского Театра равных, «Дела семейные» - это сюжеты из жизни семейных пар, которые через иронию душевных отношений между мужем и женой учат адекватно и просто смотреть на вещи, которые изначально кажутся серьезными проблемами, ведь самое главное в делах семейных - это любовь и понимание.

«Наш проект позволяет понять, что инклюзивное искусство - это не когда зритель преодолевает себя и жалеет артистов, сумевших вопреки всему выйти на сцену, а когда каждый артист работает, а зритель плачет, когда происходит трагедия с героем, смеется - когда ему смешно. К сожалению, в России пока преобладает первое. Наша цель - исправить столь негативный стереотип», - отмечает директор «Театра равных» Валерия Маламура.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В Челябинске проект презентуют при поддержке регионального минкульта.

Театр равных появился в 2014-м году. Он функционирует при поддержке правительства Воронежской области и губернатора региона Александра Гусева. Это единственный инклюзивный театр в Черноземье, активно развивающий творческие способности своей необычной труппы и популяризирующий инклюзивное искусство в других регионах.

На счету театра десять профессиональных и любительских театральных фестивалей, а также двадцать пять городов, в которые коллектив выезжал с гастрольными показами.

В 2019 году «Театр равных» реализует проект «Создание творческих площадок для людей с инвалидностью», в рамках которого посетит Великий Новгород, Ярославль, Челябинск, Калининград и Архангельск. Организаторы проекта хотят оказать помощь регионам России в создании аналогичных культурных проектов.