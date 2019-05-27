Востребованность учреждений культуры в Челябинской области растет

Депутаты комитета по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного собрания Челябинской области высоко оценили реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015−2020 годы» в 2018 году.

В результате реализации программы в прошлом году в регионе вырос уровень посещаемости государственных и муниципальных учреждений культуры (в их в области 1935). Это стало возможным, благодаря росту количества и качества проводимых мероприятий, в том числе концертных программ и театральных постановок.

В прошлом году концерты и спектакли посетило больше зрителей, чем было запланировано.

Растет и востребованность библиотек. Количество южноуральцев, пришедших в библиотеки в 2018 году, выросло на 4 тысячи человек. Число удаленных пользователей повысилось на 42 тысячи. В общем охват библиотечным обслуживанием жителей области в 2018 году вырос на 1,4% по сравнению с 2017 годом и составил 43,5%.

Открытие регионального центра Президентской библиотеки в Челябинской области позволило создать 46 центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Из фондов Президентской библиотеки было выдано свыше 8 тысяч экземпляров.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие художественного образования на 2015–2020 годы» выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства в 2018 году составил 411 человек. Это позволит удовлетворить заявки муниципальных образований Челябинской области на молодых специалистов и снизить потребность учреждений культуры и искусства Челябинской области в квалифицированных кадрах.

С 2017 года в рамках проекта «Местный дом культуры» выделяются субсидий местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. За два года произведены ремонты в 26 домах культуры и приобретены основные средства для 24 домов культуры. В 2019 году на укрепление материально-технической базы выделена субсидия 30 муниципальным домам культуры.

За 4 года в четыре раза увеличилось количество отремонтированных зданий: в 2018 году это 16 муниципальных домов культуры и 14 зданий областных учреждениях культуры. Связано это в первую очередь с продолжением финансирования проекта «Местный дом культуры», а также с выделением дополнительно финансирования на ремонты зданий областных учреждений культуры в рамах подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

В рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015–2020 годы» помимо предоставления туристско-информационных услуг и проведения культурно-массовых мероприятий, совместно с ГТРК «Южный Урал» были выпущены пять 15-минутных программ «Приехали – поехали». Программы транслировались в эфире телеканалов «Россия» и «Россия24». По сюжету программы ведущий (директор ОГБУК «ЦРТ» Дмитрий Столбов) показывает достопримечательности Челябинской области иностранным гражданам. Ролики представили туристские объекты городов Златоуст, Верхний Уфалей, Миасс, Кыштым и Челябинск.

Стенд Челябинской области был представлен на крупнейших туристских выставках таких как «Интурмаркет» (Москва) и «Astana-Leisure» (г. Астана, Казахстан).

Кроме того, в рамках финансирования мероприятий в сфере культуры и искусства на 2018 и 2019 годы государственной программы ежегодно организуются событийные мероприятия, стабильно привлекающие большое количество туристов, способствующие развитию событийного туризма.