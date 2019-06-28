«Время женщин» и другие события 98-го сезона Челябинского театра драмы

Вчера, 27 июня, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова премьерой спектакля «Время женщин» завершил свой 98-ой сезон. Завершил при переполненном зале, под благодарные аплодисменты зрителей, с которыми творческий коллектив в этот вечер простился до осени.

Новый спектакль, созданный под занавес сезона его главным режиссёром народным артистом России Александром Зыковым и единодушно принятый зрителями, можно назвать событием прошедшего сезона. В основе его - роман современной петербуржской писательницы Елены Чижовой «Время женщин». За это произведение в 2009 году автор была удостоена престижной литературной премии «Русский Букер». Роман переведен на 15 языков мира. А инсценировку его специально для Челябинского театра драмы написала кандидат филологических наук Яна Глембоцкая, ректор Новосибирского государственного театрального института. Событием премьеру делают и два состава исполнителей, которые справедливо можно назвать «звёздными» за участие в главных ролях самых опытных актёров, хорошо известных театралам, как «питомцы гнезда Орлова». Это народные артисты России Валентина Качурина и Борис Петров, заслуженные артисты России Марина Аничкова, Марина Меримсон, Татьяна Скорокосова, Фаина Охотникова, Татьяна Каменева, актриса Татьяна Власова… Уже одни эти имена придают новой работе театра значимость и привлекают внимание зрителей, особенно постоянных, самых преданных поклонников театра драмы.

Спектакль «Время женщин» – это история пяти героинь, чьи судьбы сложились совсем не так, как каждая из них хотела бы или мечтала когда-то. Жизнь дала им очень мало времени для счастья и любви, а вот потерь и испытаний подарила в избытке. И все же эта история не о трагизме сломанных человеческих судеб, не об удушающем одиночестве или исполненных горечи воспоминаниях. Она, прежде всего об огромной любви, которая помогает выжить, сохранить душу и человеческое достоинство даже в самые сложные времена.

Прошедший 98-ой сезон Челябинского театра драмы запомнится многими яркими и интересными художественными событиями. Это перенесённый на большую сцену спектакль режиссёра Евгения Маленчева «Алексей Каренин» и современное осмысление чеховской «Палаты № 6» режиссёром Данилом Чащиным, сценическая версия которой тоже

написана специально для Челябинского театра драмы. Оба спектакля по заявлению на участие в следующем фестивале «Золота маска» недавно посмотрела эксперт этого фестиваля, известный театральный критик Татьяна Круковская. Событием для зрителей стал и спектакль Дениса Хусниярова «Пять вечеров» по пьесе А.Володина, и антикризисная комедия «Бешеные деньги» Якова Ломкина, и участие в двух областных фестивалях («Сцена» и «Морозко») сказочного спектакля «Аленький цветочек» режиссёра, художника и актёра Николая Осминова, и концерт в честь Дня Победы под открытым небом у входа в театр, и юбилей трёх знаменитых ведущих актёров - Валентины Качуриной, Бориса Петрова и Виктора Кругляка… Ещё прошедший сезон запомнится челябинцам гастролями Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина, Кишинёвского русского драматического театра им. А. П. Чехова, Новгородского драматического театра имени Ф.Достоевского, а в рамках Всероссийского театрального марафона - Курганского государственного театра драмы.