Все на Масленицу! Челябинск ждет череда праздничных мероприятий

Челябинцев ждет череда праздничных мероприятий в честь Масленицы. Основные мероприятия пройдут на четырех площадках южноуральской столицы. Народные гулянья в городских парках состоятся девятого и десятого марта в полдень, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Девятого марта городской сад имени Пушкина приглашает на традиционные масленичные забавы. Посетителям предложат поучаствовать в различных играх и состязаниях. Будут организованы бои мешками, силовые соревнования, метание веников и хождение на ходулях. Кроме того, организаторы подготовили для гостей новые площадки и арт-объекты. Так, например, вертикальный столб в этом году засияет ярким полутораметровым солнцем. Особое внимание горожан привлечет гигантский сборный пряник в виде солнца. Гостям представится возможность вручную расписать, а затем отведать праздничное лакомство.

В программе также творческие мастер-классы и выступления артистов. Сфотографироваться на память можно будет в 3D фотозонах.

Ведущие расскажут, какой была Масленица в городском саду в прошлые годы, и вспомнят о совместно побитых рекордах России. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела, ярким огненным шоу, хороводом и народным пением.

В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, на главной сцене у фонтана, пройдет театральная Масленица. Герои праздника - Царь Горох и его помощник скоморох Емеля - подарят атмосферу старорусской Масленицы с театральными представлениями, ряжеными и традиционными забавами.

Гостей праздника ждет конкурс скоморошьего костюма. Принять в нем участие сможет любой желающий, пришедший на праздник в образе веселого музыканта. Определят победителя сами зрители.

У ротонды расположатся две выставки лучших работ участников конкурсов «Масленичная красавица» и «Весенние цветы». В этот день в парке можно будет увидеть сразу три десятка обрядовых кукол - Маслениц и весеннюю клумбу из самых красивых рукотворных бутонов. Здесь же наградят победителей творческих состязаний.

На главной сцене пройдут театрализованные представления, выступят лучшие фольклорные коллективы Челябинска. Здесь же можно будет увидеть шоу силачей и испытать свою богатырскую силушку. Победитель состязания унесет домой приз - 30 килограммов муки.

Посетителям предложат поучаствовать в различных играх и традиционных масленичных поединках. Смельчака, быстрее всех покорившего ледяной столб, будет ждать главный приз - телевизор. Традиционное сожжение масленичного чучела запланировано на 15 часов.

В сквере по улице Молодогвардейцев вместе с жителями Курчатовского района праздновать Масленицу будут народные творческие коллективы и забавные скоморохи. Для гостей подготовлены конкурсы, викторины и народные забавы. Также здесь ожидается прилет инопланетных гостей из вселенной - трансформеров.

Парк «Металлург» имени Тищенко приглашает погрузиться в водоворот старинных русских развлечений. Гостей парка ждут веселые конкурсы, неугомонные скоморохи и аниматоры, масленичные обряды, забавы, игры и розыгрыши призов, выступление коллективов художественной самодеятельности и традиционное сжигание Масленицы.

В воскресенье, десятого марта, в Саду Победы проводят зиму русскими народными играми и масленичными забавами, конкурсами для детей и взрослых. На сцене выступят фольклорные коллективы города. Посетители Сада смогут попробовать главное масленичное угощение - блины и сделать снимок на память в тематических фотозонах. Закончится праздник сжиганием чучела.