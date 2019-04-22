Всероссийский театральный марафон добрался до Челябинска

Завтра, 23 апреля, Всероссийский театральный марафон прибудет в Челябинск. Эстафету в наш город привезет Курганский театр драмы, который передаст символ марафона — зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами всех 85 субъектов РФ.

Церемония пройдет на сцене челябинского театра драмы. Перед началом церемонии зрители смогут познакомиться с выставкой Центрального театрального музея им.Бахрушина, посвященной истории театра в России. Выставка откроется в фойе театра.

По окончании публику пригласят на спектакль курганского театра «Очи черные». Гости из Кургана будут гастролировать в Челябинске три дня, за это время публика увидит три постановки из репертуара театра: «Очи черные», «Старые песни о главном-2», «Шутки в глухомани».

«Челябинская область станет последней в уральском маршруте, далее мы будем передавать театральную эстафету в Приволжский федеральный округ. С почетной миссией и гастролями в Нижний Новгород отправится наш театр драмы», - сообщил и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Для справки:

Всероссийский театральный марафон – масштабная культурная акция, которая пройдет в течение года и охватит 85 регионов. Проект стартовал 18 января во Владивостоке и завершится в Калининграде.

В рамках фестиваля предполагаются гастроли региональных театров, предающих эстафету из города в город, а также другие мероприятия – выставки, мастер-классы, творческие встречи.

На данный момент фестиваль побывал в 21 городе, было показано порядка 70 спектаклей, которые посмотрели почти 30 тысяч зрителей.