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Выставка об Аркаиме украсила культурный форум в Екатеринбурге

На Уральском культурном форуме в Екатеринбурге  принимает гостей выставка «Аркаим – древнее наследие Южного Урала», представленная Государственным  Историческим музеем Челябинска.

На открытии выставки «Аркаим – древнее наследие Южного Урала» с приветственным словом к гостям обратились генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина и один из авторов выставки, и.о. начальника музейного отдела заповедника «Аркаим» Илья Валиахметов. Первую экскурсию по выставке провел археолог и научный сотрудник заповедника «Аркаим» Федор Петров.

Фото: Владимир Богдановский

Вчера,  6 июня, на протяжении всего дня организаторы выставки проводили мастер-классы по лепке из глины и плетению из тростника, а археологи-реконструкторы повествовали о повседневной жизни людей бронзового века в «Стране городов».

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Теги: 
Исторический музей
Аркаим