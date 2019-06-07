Выставка об Аркаиме украсила культурный форум в Екатеринбурге
На Уральском культурном форуме в Екатеринбурге принимает гостей выставка «Аркаим – древнее наследие Южного Урала», представленная Государственным Историческим музеем Челябинска.
На открытии выставки «Аркаим – древнее наследие Южного Урала» с приветственным словом к гостям обратились генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина и один из авторов выставки, и.о. начальника музейного отдела заповедника «Аркаим» Илья Валиахметов. Первую экскурсию по выставке провел археолог и научный сотрудник заповедника «Аркаим» Федор Петров.
Фото: Владимир Богдановский
Вчера, 6 июня, на протяжении всего дня организаторы выставки проводили мастер-классы по лепке из глины и плетению из тростника, а археологи-реконструкторы повествовали о повседневной жизни людей бронзового века в «Стране городов».