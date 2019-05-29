Выставка родом из детства: «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность»

Сегодня, 29 мая, малый выставочный зал западной башни Исторического музея Челябинска превратился в настоящее индейское стойбище, по которому расхаживали бледнолицые граждане в специфических головных уборах, топорщащихся орлиными перьями. В таком примерно ключе состоялось открытие выставки «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность».

Суть выставки точно отразил один из гостей, председатель всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Сергей Захаров, воскликнувший: «Эта выставка — предмет мальчишеского восторга!»

Действительно, эта выставка на тех из нас, чье детство и юность пришлись на 70-80-е годы XX века, оказывает поистине магическое воздействие. Мы тоже строили индейские вигвамы и типи, мастерили луки и учились метать томагавки в головы потенциального бледнолицего противника. А здесь, на этой выставке каждый предмет источает дух индейской романтики, которой нас когда-то щедро потчевала ГДРовская киностудия ДЕФА и главный ее козырь — несравненный югославский актер Гойко Митич, главный индеец Восточного блока.

Автор выставки, коллекционер и художник Игорь Иванович Гуров не смог поприсутствовать на открытии. Зато он обратился к собравшимся гостям с видеообращением из своего родного Краснодара, которое завершилось сакраментальной фразой на разных индейских диалектах: «Мы еще увидимся!»

Директор Исторического музея Владимир Богдановский в своем выступлении поблагодарил министерство культуры Челябинской области за поддержку музея во всех его начинаниях, включая и эту выставку и добавил: «Признаться, я не ожидал увидеть здесь такого огромного количества великолепных предметов, рассказывающих о жизни индейцев. Даже музеи индейской культуры в США, где мне довелось побывать, выглядят на фоне нашей экспозиции довольно скромно».

Так оно и есть. Выставка замечательная. И очень здорово, что она открылась аккурат перед началом летних каникул — поры, когда в Историческом музее ожидается большой приток школьных групп. Очевидно, нынешних мальчишек и девчонок индейская романтика захватывает не меньше, чем их родителей. А это значит, что выставку «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность» ждет несомненный успех и в Малом выставочном зале музея будет многолюдно на протяжении всего лета.

Выставка продолжит работу до 25 августа.