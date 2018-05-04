«Я люблю театр!» - десятый конкурс Златоустовского театра «Омнибус»

В Златоустовском театре «Омнибус» завершился десятый городской детско-юношеский конкурс «Я люблю театр!». Это одна из трёх программ театра по воспитанию юного зрителя. Есть ещё «Приглашение в мир сказки» и популярные более четверти века «Театральные уроки-спектакли».

Прошедшее юбилейное состязание юных поклонников театрального искусства завершилось большим красивым праздником с награждением победителей в трёх основных номинациях: «актерское мастерство», «литературное творчество», «бБанк педагогических идей», в которых участвовало 280 человек. Всего же за десять лет на сцену «Омнибуса» вышли больше трех тысяч юных дарований. И не только златоустовцев, но и ребят из Магнитки и Миасса. За эти годы ими написано много умных, искренних отзывов, рецензий, стихов, посвященных спектаклям и актерам «Омнибуса», создана масса удивительных поделок и рисунков.

Конкурсантов на церемонии награждения приветствовали главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, организатор конкурса, заведующая литературно-драматической частью театра Светлана Трофимова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Златоустовского городского округа Ольга Идрисова.

Всех участников и организаторов очень тронуло выступление участницы первых лет конкурса в номинации «театральная рецензия» Ули Шукуровой. После окончания Челябинской академии культуры и искусств Уля работает журналистом и диктором на Златоустовском телевидении.

Много хороших напутственных слов сказали ребятам члены жюри, артисты театра Оксана Заславская и Екатерина Крыгина. В праздничный концерт были включены лучшие номера конкурсной программы и выступление ансамбля бального танца «Градива» (рук. Ольга Корнеева), который вот уже несколько лет украшает заключительный праздник – подведение итогов.

Среди победителей, занявших первое место в разных возрастных группах в номинации «актерское мастерство» - воспитанники детского сада № 50, театральная студия «Буратино»; театральная студия «Добрята» школы № 10; студия «Клякса»из ДК «Железнодорожник».

А также Александра Бритоусова, Софья Шмыкова (Дом детского творчества); Алина Сахаутдинова (школа № 38), Арина Богданова (школа №2), Антон Борисов (школа №3).

В номинации «литературное творчество» победителями названы Злата Разумейко (школа № 10), Анастасия Булатова (школа №2), Арина Киммель (Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова).

В номинации «Банк педагогических идей» за интересные и глубокие творческие работы была отмечена наградами большая группа педагогов из разных школ. А самыми театральными школами нынешнего сезона «Омнибуса» названы школы № 3, 10, 17, 25, 45. Каждой был вручен главный приз конкурса – статуэтка театрального кота, изготовленная художником театра Андреем Богомоловым. По традиции все до одного участники конкурса «Я люблю театр!» получили подарки.

Вели заключительную церемонию творческого состязания молодые артисты театра Илья Сумбаташвили и Мария Трофимова.

Фото Владимира Накорякова