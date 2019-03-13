«Я обнимаю вас музыкой» - благотворительный проект Сбербанка России в Челябинске

Завтра, 14 марта, в Челябинске, в Концертном зале имени С.Прокофьева, пройдёт уникальное благотворительное мероприятие для воспитанников детских домов Челябинской области.

С 12-00 до 14-30 ребятам из детских домов и интернатов представится возможность встретиться с музыкантом и культурологом Михаилом Казиником и послушать его лекцию-концерт. Михаил Семёнович Казиник – автор и ведущий популярных программ на телеканале «Дождь» и «Голос России». География стран, где выступал этот известный скрипач, эксперт Нобелевского концерта, охватывает Россию, Германию, Голландию, Белоруссию, Украину, Латвию и страны Скандинавии.

Цикл лекций о культуре и искусстве для воспитанников детских домов, участником которых является Михаил Казиник, входит в социальный проект «Я обнимаю вас музыкой», созданный Сбербанком России. Аналогичные мероприятия уже прошли в семи городах России – Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Завтра этот список вполне закономерно пополнит Челябинск. Ведь Челябинское отделение Сбербанка России входит в попечительский совет филармонии.

Лекции Михаила Казиника для детей построены на сочетании интересных музыкальных историй, которые он иллюстрирует исполнением популярных произведений известных композиторов.

В частности, он рассказывает известный случай про маленького Моцарта,

который «испачкал» кляксами нотные листы своего отца. Как оказалось, кляксы были музыкой будущего великого композитора.

В благотворительном мероприятии Сбербанка и Челябинской филармонии примут участие представители министерств культуры и социальных отношений Челябинской области.