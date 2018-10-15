Японский профессор в Историческом музее. Метеорит и мечта о чае из самовара

В воскресенье, 14 октября, в Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск) с неофициальным визитом пожаловал профессор из японского университета Эхиме господин Тосихиро Вада.

В этот день стартовал фестиваль «Дни Японии в Челябинске». В составе японской делегации оказался и профессор Тосихиро Вада. С директором Исторического музея Владимиром Богдановским он познакомился в начале октября на открытии фотовыставки «Первозданная Россия» в городе Мацуяма. И вот новая встреча, на этот раз на уральской земле — в величественном (именно так и выразился японский гость) здании Исторического музея.

Господин Тосихиро Вада, невзирая на свой солидный социальный статус, оказался крайне подвижным, любознательным и эмоциональным посетителем. Его раскатистый смех и зычные восхищенные возгласы слышны были отовсюду — из Зала природы и древней истории, где метеорит привел его просто в неописуемый восторг. Из Зала истории и народного быта, где профессор, завидев фигуру уральского первопоселенца, воскликнул «Козаки!» и ловко исполнил несколько па танца «Казачок».

Завершилась экскурсия в кабинете директора Исторического музея, где Тосихиро Вада и активисты регионального отделения общества «Россия-Япония» поблагодарили сотрудников за прекрасную экскурсию (в частности, экскурсовода Анну Грудочко) и выразили пожелание посетить музей еще раз, но побыть здесь подольше, хотя бы 3-4 часа.

Владимир Богдановский, в свою очередь, пригласил гостя на открытие выставки «Царская охота», намеченное на 19 октября. Известие, что выставку будет открывать Елена Гагарина (директор музея-заповедника «Московский Кремль», дочь космонавта №1 Юрия Гагарина) окончательно сразила японского профессора. Он непременно обещал быть на открытии, чего бы это ему не стоило. Кроме того, в приватной беседе господин Тосихиро Вада признался, что мечтает испить чаю из настоящего русского самовара. Похоже, что и эта его мечта скоро сбудется во время пребывания на гостеприимной уральской земле.

Фото: Юрий Ермолин