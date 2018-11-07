Ярославские кукольники покорили челябинских зрителей. Ответные гастроли Челябинского театра – в мае

Сегодня, 7 ноября, в Челябинске завершились гастроли Ярославского государственного театра кукол - одного из старейших в России. Гастроли проходили с 3 по 7 ноября на сцене Челябинского театра кукол имени Валерия Вольховского.

Как рассказала заведующая литературной частью Челябинского театра Светлана Кондюрина, ярославские артисты показали челябинцам свои лучшие работы: «Весёлые медвежата», «Принцесса Крапинка» и «Златовласка».

Гастроли проходили в рамках общероссийской программы «Большие гастроли для детей и молодежи». С ответным визитом в Ярославль челябинские кукольники отправятся в мае будущего года. Они повезут юным зрителям волжского города сказочные спектакли «Мечта Маленького ослика»,«Гуси-лебеди» и «Муха-Цокотуха».

По словам министра культуры России Владимира Мединского,«Большие гастроли» создаются как пространство счастливого общения и совместных открытий для всей семьи». В программе «Больших гастролей» нынешнего участвуют 103 театра из 76 регионов страны.