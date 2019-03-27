Юбилейный лабиринт Сергея Черкашина в Историческом музее

В Историческом музее вчера, 26 марта, открылась юбилейная выставка Сергея Черкашина. Работы четырех последних десятилетий объединены названием «Лабиринт» — и в этом вся суть творчества выдающегося челябинского художника.

Куратор выставки Марья Аникина на церемонии открытия подчеркнула:

«Сегодня в Историческом музее действительно историческое событие – открытие персональной выставки челябинского художника Сергея Черкашина. Персональные выставки случаются не так уж и часто. И каждая выставка — это серьезное событие, к которому художник долго готовится. На этой выставке представлены работы разных периодов — с 70-х годов прошлого века до наших дней. Это 40-летний временной разбег творчества, это весь жизненный путь художника. Отметим, что Сергей Леонидович очень разноплановый художник. Он известен не только как живописец, но и как график, и как дизайнер. Более того, Сергей Леонидович - редкий художник, который пишет портреты. Причем далеко не каждый портретист видит и пишет людей так, как это умеет делать наш юбиляр. Спасибо автору за замечательную выставку!»

Сергей Черкашин в ответной речи поздравил всех, кто пришел на его выставку и выразил глубокую благодарность Историческому музею, в чьих стенах открылась его выставка.

Художник Валентин Качалов добавил:

«Есть работы, которые должны становится общим достоянием, храниться в государственных музеях и галереях. Такие произведения называются шедеврами. Я бы выделил работу Сергея Черкашина под названием «Тет-а-тет». Считаю, что это произведение мирового масштаба, потому что знаю мало картин, схожих по силе высказывания в мировой живописи. Нигде я не видел такого мощного реализма, такой жизненной драмы. На это произведение нельзя долго смотреть, потому что оно настолько берет за душу, что сам начинаешь испытывать эту драму. Вот эта картина непременно должна храниться в музее».

К этим словам можно прибавить лишь то, что работы Сергея Черкашина живут не только в музеях. Они навечно «прописались» в домах и семьях близких друзей художника. Практически все эти люди были на открытии выставки. И у всех нашлись добрые слова в адрес юбиляра, чьим творчеством они по-настоящему дорожат.