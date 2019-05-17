Юные челябинские путешественники отравятся по следам капитана Гранта

В Челябинске 21-го мая откроется фотовыставка «По следам капитана Гранта», построенная по маршруту кругосветного путешествия героев знаменитого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Снимки современных авторов из Австралии, Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии, Европы и России, которые увидят гости экспозиции, дополнены архивными фотографиями XIX века и научным комментарием. Всего на выставке будет представлено 140 фотографий, а также десять подлинных предметов от Станислава Белоглазова (в том числе ожерелье из фаланг пальцев козла, кокосовый череп, каменный топор, ритуальный барабан, голок).

Школьники во время экскурсии пройдут маршрут лорда Гленорвана и его корабля «Дункан». Путешествие начнется с необычной находки, и с этого момента ребят будет ждать череда приключений, загадок, перехода от одного материка к другому, знакомство с туземцами, их традициями, занятными сравнениями и историческими фактами.

В конце путешествия по Южному полушарию вместе с героями приключенческого романа Жюль Верна юные путешественники должны будут найти и спасти храброго и отважного капитана Гранта.

Выставка будет проходить в фойе Западной башни государственного исторического музея Южного Урала (улица Труда, 100).