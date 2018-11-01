Юные дарования получили премии минкульта Челябинской области

Вчера, 31 октября, министр культуры Челябинской области наградил юных музыкантов, вокалистов и художников. Победители творческого конкурса «Юные дарования» получили грамоты и премии в размере 17 тысяч рублей. В списках награжденных 30 человек.

В 2018 году конкурсная комиссия повысила требования, в связи с чем несколько сократилось число заявок. На утверждение премий и стипендий было представлено 58 заявлений из 12 территорий. В числе отличившихся учащиеся из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Копейска, Снежинска, Трехгорного, Саткинского, Катав-Ивановского районов.

«Талантливых ребятишек на Южном Урале очень много. Благодаря губернатору у нас есть возможность поощрять юные таланты. Денежная премия весьма солидная, насколько мне известно, в других регионах вознаграждение гораздо более скромное. Премию можно использовать как для приобретения нового инструмента, так и для поездки на очередной статусный конкурс», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В этот раз лидером по лауреатам стал Магнитогорск, сразу 14 юных конкурсантов были отмечены в разных номинациях. Областной центр на втором месте с пятью дипломами. Лучших показателей добились ученики челябинских школ искусств №№ 1,3,5,12 и школы при ЮУрГИИ.

Вместе с юными талантами чествовали и педагогов. Сумма премии для преподавателей несколько выше и составляет 20 тысяч рублей. Церемония прошла в зале органной музыки «Родина».

Напомним, конкурс проходит по инициативе министерства культуры Челябинской области с 1995 года, в этом году церемония прошла 23-й раз. В течение полугода детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, средние специальные учебные заведения выбирают лучших учеников по результатам конкурсов и фестивалей разного уровня. В номинациях числится исполнительское, вокальное, изобразительное искусство.