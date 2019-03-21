Юных бардов Челябинской области приглашают спеть и получить путевки в «Артек»

Фонд Олега Митяева приглашает юных жителей Челябинской области к участию в детском отборочном конкурсе авторской песни. Победители получат путевки в международный детский центр «Артек» в Крыму и смогут поучаствовать в тематической программе «Мировые песни»

Конкурс проводится на платформе «Все настоящее детям»

с 15 марта по 30 июня. Принять в нем участие могут ребята в возрасте от 11 до 17 лет, занимающиеся в кружках авторской песни и пишущие свои стихи, или же просто музыкальные дети, увлекающиеся песенным жанром и готовые исполнить произведения бардов в необычной, интересной манере.

Таким участникам-исполнителям поможет подборка песен в сборнике «Мировые песни в «Артеке», размещенном на сайте «Все настоящее детям». Для участия в любой из трех номинаций (исполнитель, автор или автор-исполнитель) необходимо выслать видео с исполнением песни, заполнив форму на разрешение обработки и использования персональных данных..

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте до пятого июля включительно.