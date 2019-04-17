Юным челябинцам предлагают примерить на себя роль кукольников

В Челябинске стартовал открытый конкурс детского творчества «Город детства». Для участия в нем необходимо создать театральную куклу: марионетку, перчатковую, на трости или куклу для театра теней.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, одно из главных условий - работа должна быть изготовлена всей семьей. Вместе с ребятами в творческом состязании могут принять участие папы и мамы, братья и сестры, бабушки и дедушки.

Изготовить куклу можно из любых материалов, кроме бумаги и картона. В целях безопасности также не допускаются колющие и режущие материалы. Размер поделки должен составлять от 15-ти до 45-ти сантиметров.

Члены жюри определят трех финалистов, оценив каждую работу по пятибалльной шкале в соответствии с такими критериями, как исполнительское мастерство, творческая фантазия и эстетический вид.

Подведут итоги и наградят лучших мастеров-кукольников в День защиты детей, первого июня, в парке имени Юрия Гагарина.

Заявки и работы принимаются до 20-го мая по адресу: Челябинск, улица Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности». Телефон для справок: 8(351) 266-05-99.