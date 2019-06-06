Южноуральцы на культурном форуме УрФО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 5 июня начал работу Уральский культурный форум под эгидой Полномочного представителя Президента в УрФО. Челябинскую культуру на форуме представят 11 коллективов.

Полномасштабный съезд представителей культуры УрФО проходит впервые. Проект. Цель фестиваля - консолидация творческих сил, создание единого социокультурного пространства. За время форума состоится более 200 мероприятий, которые пройдут на 44 площадках с участием 209 спикеров и 2 839 зрителей.

В составе челябинской делегации сотрудники министерства культуры Челябинской области, директора областных учреждений, представители муниципальных управлений культуры, руководители муниципальных учреждений, творческие работники.

«В деловой программе форума примут участие порядка 90 человек, челябинцы выступают не только в качестве слушателей, но и спикеров. Мы закрываем все направления, плюс к нам присоединиться глава госкомитета по охране культурного наследия Александр Баландин. Кроме того, на форум едет большая группа артистов, которые будут выступать в культурной программе. К примеру, челябинский исторический музей везет целую выставку уральских минералов, челябинский оперный театр покажет спектакль, который был с успехом представлен во Франции», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В рамках общего форума пройдут два съезда – союза композиторов и театральных деятелей.

Культуру Южного Урала будут представляют челябинский театр оперы и балета им. Глинки, филармонический оркестр «Классика», Камерный хор им. Михальченко, челябинский исторический музей, челябинский музей искусств, музей-заповедник «Аркаим», Гильдия мастеров-оружейников Златоуста, детская киностудия «Доброе кино», ансамбль «Дарование» (Магнитогорск), ансамбль «Вольница» (Миасс), народный коллектив «Оберег» (Миасс).

Первыми свою презентацию сделали южноуральские музеи. Сразу три вернисажа провели челябинские музейщики в день открытия форума: «Блеск золота и стали» (творческий союз «Гильдии мастеров-оружейников Златоуста»), «Первая пятилетка. Великие стройки Урала» (Челябинский областной музей искусств), «Элемент No 14: кремний» (исторический музей Южного Урала).

В преддверии форума, 30 мая, с успехом провел свою презентацию музей-заповедник «Аркаим».