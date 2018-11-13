Южноуральские деятели культуры примут участие в работе Международного культурного форума

Представители театров, филармонии, библиотек Челябинской области вместе с министром Алексеем Бетехтиным примут участие в работе Международного культурного форума. Мероприятие пройдет с 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге. На форуме также ожидают рекордное количество звезд, успешных деятелей бизнес-структур, представителей администрации, руководителей крупнейших учреждений культуры. Почетный гостевой статус в этом году получили Италия и Катар, которые представят на форуме свои презентации.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, Алексей Бетехтин примет участие в заседании Координационного Совета по культуре при Министерстве культуры РФ, посвященного реализации национального проекта «Культура».

В рамках деловой программы форума представители государственной власти, политики и бизнесмены, главы национальных и международных организаций, эксперты и лидеры мнений обсудят возможности инноваций и меценатства в культуре.

Программа для сотрудничества предусматривает работу 14 секций. В них широко представлено искусство театра, кино, цирка, балета, танца, литературного чтения. Своими достижениями поделятся представители музеев и выставочных проектов, коллективы народного творчества, образовательных структур. Открытый лекторий «Культура 2.0» в 2018 году обновит формат, что позволит вовлечь в дискуссии максимально широкий круг публики, активно интересующейся современным культурным процессом и развитием новых технологий.

Еще одним направлением Санкт-Петербургского культурного форума станет открытый лекторий «Культура 2.0» – дискуссионный проект, включающий в себя мастер-классы, обсуждения, интеллектуальные марафоны и другое.

Помимо деловой и дискуссионной составляющей, форум предлагает масштабную культурную программу, которая включает в себя концерты, выставки, спектакли и другие мероприятия. В 2018 году в рамках Культурного форума во второй раз пройдет Международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders (JAB), с успехом стартовавший в 2017 году. Это профессиональная площадка для встречи представителей российского и мирового джазового сообщества.

Участники форума увидят премьеры и интересные постановки: к примеру, спектакль «Разговоры», в котором участвуют актёры с расстройствами аутистического спектра, Азарий Плисецкий представит свою книгу под названием «Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров».

Для желающих изучить Санкт-Петербург подготовлены экскурсионные программы: маршрут по балетному Петербургу, экскурсии о работе итальянских зодчих, о жизни Ивана Сергеевича Тургенева.