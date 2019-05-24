Южноуральские преподаватели отметили День славянской письменности и культуры

Преподаватели русского языка и литературы техникумов и колледжей Челябинской области в пятнгицу, 24-го мая, отметили сразу два профессиональных праздника: День славянской письменности и культуры и День филолога (последний в России отмечается 25-го мая).

На площадке Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) южноуральские педагоги провели традиционное методическое объединение. С праздниками коллег поздравила руководитель областного методобъединения Надежда Задорожная. Она отметила, что место проведения встречи было выбрано не случайно: опыт реализация «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» преподавателями ЧГКИПиТ был признан лидером областного конкурса «Лучшие практики».

Методист ЧГКИПиТ Елена Наглер свое выступление разделила на две части: теоретическую и практическую. Поделившись опытом реализации Концепции, она предложила преподавателям пройти квест. Педагоги с поставленными задачами справились успешно, получив от разгадывания филологических загадок большое удовольствие. С азартом знатоки слова не только переводили текст с белорусского на русский, объясняли значение древнерусских имен, но и играли в бирюльки.

Педагог ЧГКИПиТ Татьяна Чунихина поделилась опытом преподавания русского языка и литературы, преподаватель Коркинского филиала ЧГКИПиТ Тамара Иванова рассказала о своих литературных гостиных и повеселила коллег «перлами» студентов, посвященных Пушкину, а их коллега Анна Заблоцкая показала на практике приемы инсценировки произведений при изучении русской классической литературы.

Не остались в стороне от празднования Дня славянской письменности и культуры и студенты колледжа-передовика. Генералов из сказки Салтыкова-Щедрина талантливо сыграли Глеб Шалашов и Вячеслав Северюхин. Письмо Татьяны к Онегину выразительно прочитала Ксения Лахтачева. А фрагмент «Очарованного странника» показали Максим Бухарин, сыгравший мельника, и Георгий Конев, перевоплотившийся в Ивана Флягина.

Режиссерами-постановщиками и декораторами в одном лице были Елена Кочева и Дарья Маркова.

После официальной части события преподаватели, съехавшиеся на методобъединениеиз разных городов Челябинской области, побывали в учебном ресторане ЧГКИПиТ, где их ждала выставка, посвященная Дню музея.

В заключение Надежда Задорожная пожелала коллегам дальнейших успехов в реализации одного из самых главных документов русоведов и литераторов - «Концепции и преподавания русского языка и литературы в РФ», основной целью которой является обеспечение высокого качества изучения и преподавания этих дисциплин в образовательных организациях.

Фото Елены Наглер