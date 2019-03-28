Южноуральский минкульт отчитался о проделанной работе

Вчера, 27 марта, министерство культуры Челябинской области подвело итоги за прошедший год. Отчет о проделанной работе был представлен на расширенном заседании коллегии.

Глава культурного ведомства Алексей Бетехтин поздравил собравшихся с профессиональными праздниками – работника культуры и театра.

Подводя итоги, министр отметил целый ряд позитивных моментов:

«Театрально-концертная сфера сделала значительный рывок: рекордное количество премьер, рекордное количество посещений, сборов, мы принимали у себя Большой театр, музеи Кремля, благодаря соглашениям, которые заключили первыми в стране, принято решение о создании симфонического оркестра – этот вопрос мы давно прорабатывали. Заметные подвижки наметились по укреплению материально-технической базы: по ремонтам и оснащению театров, клубов, библиотек, детских школ искусств теми же музыкальными инструментами, обновлению кинозалов, благодаря которым мы вышли на первое место по УрФО и на второе по стране. В области туризма мы переместились на 15 место в топе, разработан новый вектор деятельности – детский туризм, расширяется международное и межрегиональное сотрудничество».

Сегодня в Челябинской области функционирует 1935 государственных и муниципальных учреждений культуры, причем сеть остается стабильной на протяжении последних трех лет. За те же три года бюджет отрасли вырос вдвое, соответственно вдвое увеличилась зарплата работников культуры (на сегодняшний день она составляет в среднем 31 тыс. руб), финансирование расходов на новые постановки улучшилось в три раза (с 15 млн. руб в 2017 году до 50 млн. руб в 2018 году). Таким образом, очевидны значимые изменения в культуре.

«Проблемы в отрасли остаются: надо совершенствовать материально-техническую базу, работаем по обеспечению доступности в учреждения культуры, определенные сложности имеются в кадровой политике, творческие вопросы, которые существуют всегда», - комментирует Алексей Бетехтин.

Вектор развития на ближайшие шесть лет задает нацпроект «Культура», согласно которому к 2024 году ожидается увеличение числа посещений организаций культуры на 15 процентов (с 13,66 до 15,58 млн. посещений), и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (с 270 тысяч до 1,35 млн.)

«Как вы знаете, нацпроект включает три направления: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Регион включился в реализацию всех федеральных проектов. И еще одна первостатейная задача – подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. А также реализация программы мероприятий в рамках Года театра», - обозначил ближайшие планы министр.