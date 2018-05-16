Заповедник «Аркаим» обещает гостям незабываемую Ночь музеев

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Она состоится в субботу, 19-го мая. Организаторы обещают гостям множество приятных сюрпризов.

Каждый год сотрудники заповедника придумывают что-то новое, чтобы удивить и порадовать своих гостей в этот день. Предстоящая Ночь музеев будет особенно интересной. В этом году участников квеста «Дорогами прошлого» ждут очень заманчивые призы: экшн-камера, миниатюрный квадрокоптер и фитнес-браслет. И, конечно, участники получат незабываемые впечатления и яркие эмоции от участия в квесте. И - новые знания.

Кроме того, утром состоится открытие выставки «Природы чудное создание (роль лошади в истории и культуре)» из фондов Челябинского музея искусств. На открытии старший научный сотрудник музея Светлана Судья расскажет о выставке и представленных на ней предметах, в основном - скульптурных изображениях лошади. Выставка будет работать до конца сентября.

«А вечером все желающие смогут посмотреть уникальное песочное шоу «К истокам» от студии песочной анимации «The Кит». Песочная анимация - это техника рисунка сыпучим материалом на светящейся поверхности. Прямо на глазах у зрителей оживут образы древней степи, оживут - и исчезнут, ведь невозможно остановить, зафиксировать песочную анимацию, можно лишь увидеть один раз и запомнить на всю жизнь», - рассказывает официальное сообщество заповедника ВКонтакте.

А чуть позже на сцене у подножия горы Шаманки развернется концерт мировой фолк-музыки от группы «Фа-диез» из Магнитогорска. Обсудить впечатления можно будет, собравшись вокруг костра, который загорится на главной площади.

И самое главное: только этой ночью можно будет бесплатно посетить музей «Природы и человека», пообщаться с научными сотрудниками заповедника, прикоснуться к древним вещам. Приезжайте и не пожалеете!

Подробная программа мероприятия – здесь.