Заповедник «Аркаим» подарил своим гостям незабываемую «Ночь музеев»

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) в минувшую субботу, 18-го мая, присоединился к международной акции «Ночь музеев».

С девяти вечера двери музея заповедника были открыты для всех желающих совершенно бесплатно. Внутри гостей встречали ученые-археологи и музейные работники, которые отвечали на все вопросы, рассказывали и об уникальных артефактах, представленных в экспозиции, и о том, как был открыт Аркаим.

Последние посетители покинули музей уже после двух часов ночи, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью заповедника «Аркаим» Мария Таирова.

А до этого, в час дня, вместе с профессиональными геологами и историками гости заповедника отправились на трехчасовую экологическую экскурсию с весьма нестандартным маршрутом. Экскурсанты прошли по плотине, поднялись на гору Шаманка, спустились к прорану, а затем перешли реку и отправились в Большекараганскую долину к поселению Аркаим.

Путешественники узнали о геологическом прошлом этих мест, своими глазами увидели свидетельства вулканической деятельности, и познакомились с животным и растительным миром этой удивительной территории, узнали, какие растения ни в коем случае нельзя есть, какие животные занесены в Красную Книгу и как человек с древнейших времен жил в этих местах.

Участники игры «Дорогами прошлого», выполняя увлекательные задания, перемещаясь от эпохи к эпохе, не только научились отличать подлинные исторические артефакты от подделок, рисовать чертежи и составлять описания, но и принесли клятву археологов, пообещав оберегать и ценить прошлое.

После награждения участников квеста и победителей фотоконкурса «Аркаим в моем сердце», проходившего в соцсетях, в холле музея развернулось волшебное песочное шоу от студии «The Кит». Мимолетные образы сменяли друг друга, перетекали один в другой, воскрешая прошлое и исчезая через мгновение.

Из-за погодных условий в холл музея переместился и камерный концерт поэта, музыканта и продюсера Виталия Галущака. В стенах музея прозвучали его авторские песни. А после концерта все желающие могли сфотографироваться с исполнителем, взять у него автограф и получить в подарок диск-сборник песен независимых музыкантов «Охота-87».