Завершая сезон, НХТ Челябинска готовит интервью с домовым и сказки на день

Новый художественный театр Челябинска подводит итоги сезона и запускает два медийных проекта для своих земляков.

«Всего за пошедший театральный сезон наш театр показал 209 спектаклей, которые посмотрели более восемнадцати тысяч зрителей, - рассказывает руководитель литературной части НХТ Майя Давыдова-Брандесова. - В репертуаре театра - 34 спектакля, в том числе и детских, зрителями которых стали около 13 тысяч юных театралов Челябинска и области. В год своего 25-летия НХТ подарил зрителям четыре премьеры. Спектакль «Скрипка Ротшильда» по рассказу А.Чехова, поставленный по инициативе актёра Александра Балицкого режиссёром Игорем Бармасовым, на II Региональном (VII Областном) фестивале-конкурсе индивидуальных актёрских работ имени В. И. Милосердова был удостоен высшей награды – диплома «За лучший спектакль». А позже принял участие в XX Международном фестивале «Мелиховская весна» и был успешно сыгран в атмосфере знаменитой чеховской усадьбы. Спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас" по пьесе В. Гуркина в постановке художественного руководителя театра Евгения Гельфонда, с большим успехом прошедший на родной сцене, получил высокую оценку профессиональных критиков на Международном фестивале "Самгау" в Казахстане. Для детей театр подготовил новогоднюю сказку по пьесе челябинского драматурга, звукооператора НХТ Олега Мясникова «Однажды в Антарктиде» в постановке Евгения Гельфонда. А под занавес сезона театр порадовал их озорной, яркой сказкой в русском стиле «Как царь и царевич невест искали», сочинённой артистом НХТ Алексеем Зайковым и поставленной режиссёром Риммой Щукиной».

В прошедшем (26-м) театральном сезоне Новый художественный театр принял участие в шести театральных фестивалях регионального и международного значения.

В конце прошлого года творческий коллектив во второй раз участвовал в крупнейшем международном форуме "Золотой витязь" и был удостоен высокой награды – Золотого диплома фестиваля «За оправданный художественный риск в подходе к классике» (спектакль «Гроза») и специального диплома жюри «За режиссуру» постановщику спектакля Евгению Гельфонду.

Самыми востребованными спектаклями у зрителей в прошедшем театральном сезоне стали спектакли "Светлые души" (В. Шукшин), "Саня, Ваня, с ними Римас" (В. Гуркин), "Прибайкальская кадриль" (В. Гуркин) и "Женская гримерка" (А. Голдфлам). А дети с восторгом приняли спектакли "Как царь и царевич невест искали", "Жила-была Сыроежка" и "Малахитовая шкатулка".

Несмотря на закрытие сезона, Новый Художественный театр не намерен даже на время терять связи со зрителями и запускает сейчас сразу два медийных проекта. Первый получил название "Сказки на день" и станет "пробой пера" в набирающем всё большую популярность формате радиотеатра. Актёры НХТ читают произведения тех авторов, по чьим пьесам и рассказам поставлены спектакли театра. Небольшие, но интересные истории от 15 до 22 минут помогут слушателям скоротать поездку в транспорте. Аудиозаписи будут доступны в популярных социальных сетях, в библиотеках ITunes и Podster.fm. Новые выпуски будут выходить еженедельно по утрам каждый вторник. Первые два выпуска "Сказки на день" уже сейчас доступны в официальной группе Нового Художественного театра ВКонтакте и на Podster.fm по ссылке skazki-na-den.podster.fm.

Второй медийный проект под кодовым названием "Поручик Пирогов" представляет собой необычные интервью с героями спектаклей театра в реальных "декорациях". Так, например, майор Ковалёв (тот самый, что в повести Гоголя "Нос" потерял свой нос) расскажет о том, как ему живётся после возвращения этого самого носа. А домовой Шишок поделится тайнами жизни его "коллег" из разных стран. Новые серии также доступны в социальных сетях с еженедельным обновлением.

После небольшого перерыва труппа театра со свежими силами приступит к репетициям, и новый 27-ый театральный сезон обязательно порадует зрителей премьерами. Какими? До открытия это держится в тайне. НХТ любит преподносить своим поклонникам сюрпризы.