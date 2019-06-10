Завершились прослушивания музыкантов в челябинский симфонический оркестр

В конкурсном прослушивании в симфонический оркестр челябинской филармонии приняли участие 82 исполнителя из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ульяновска, Сургута, из Киргизии и Казахстана. Жюри предстояло выбрать 60 инструменталистов.

Результаты официально объявят 15 июня. Но уже сейчас понятно, что почти все позиции в группах оркестра будут укомплектованы.

Артисты камерного оркестра «Классика» играли конкурсные программы наравне со всеми. Выступлением своих музыкантов художественный руководитель будущего симфонического оркестра Адик Абдурахманов доволен: «В струнной группе они были лучшими».

«Очень хорошая будет группа тромбонов, я даже не ожидал,— продолжает Адик Аскарович.— Члены комиссии были тоже поражены уровнем музыкантов. Очень хорошо выступили трубачи. Первые два солиста просто шикарные. В конкурсе участвовал хороший тубист – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат конкурсов. Неожиданно много оказалось кларнетистов, претендовавших на первые позиции (солист, концертмейстер группы). К сожалению, двум из них, очень достойным, придется отказать».

Есть пока недобор по некоторым голосам (валторны, гобой). Но это предсказуемо. Валторнистов и гобоистов по всей стране не хватает. Поэтому поиски продолжатся. И к августу, когда начнутся репетиции нового оркестра, проблема решится.

Пять дней, с 4 по 8 июня, на сцене концертного зала имени Прокофьева проходили прослушивания. Было заметно, что участники независимо от возраста, опыта и регалий, очень волнуются. Но члены конкурсной комиссии — первоклассные музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — отнеслись к их волнению с пониманием. Если кто-то ошибался, эксперты давали конкурсантам второй и третий шанс.

«В таких ситуациях ставишь себя на место человека, у которого от этого выступления зависит дальнейшая жизнь, работа, карьера,— говорит артист оркестра «Солисты Москвы» Юрия Башмета, доцент Московской консерватории Роман Балашов (альт). — Важно было оценить не только музыкальность, понимает ли человек музыку, которую исполняет, достаточно ли уверенная у него интонация, хорошие ли штрихи, но и то, насколько он стрессоустойчив. У многих от волнения, например, заплетались пальцы. Поэтому мы учитывали, насколько быстро музыкант выпутывается из своих ошибок, была ли это случайность. Если ошибка повторяется, значит, не умеет».

Еще один супер важный момент — способность музыканта играть в группе, его умение слушать и слышать не только себя, но и собратьев по оркестру.

«Оркестр – это сыгранная команда,— подчеркнул Роман Геннадьевич.— Те, кто жестко настаивают на своем мнении, успешными в оркестре не будут никогда. Таких претендентов лучше не брать».

В последние два дня на сцене Концертного зала имени Прокофьева играли музыканты медно-духовой и ударной группы. Вместе с Адиком Абдурахмановым выступления оценивали солист Уральского академического филармонического оркестра, доцент Уральской консерватории Юрий Иванов и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заведующий кафедрой медно-духовых и ударных инструментов Вячеслав Прокопов.

Вячеслав Михайлович 41 год работал солистом симфонического оркестра Большого театра России (Москва). Оценивая исполнительский уровень конкурсантов, он отметил выступления музыкантов из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга и Челябинска.

«Очень символично, что на первый тромбон взяли мальчика, который здесь родился. Это тромбонист, выпускник Российской академии имени Гнесиных Никита Сакаев, — рассказал Вячеслав Прокопов. — В своей группе он выглядел лучше всех. Он молод, талантлив. Здесь он будет солистом симфонического оркестра филармонии, концертмейстером группы. Он сможет преподавать в институте музыки или институте искусств. Представляете, как это здорово? Я считаю, что Никита принял очень мудрое решение, решив вернуться в Челябинск. Я за него очень рад».