Завтра Челябинская область узнает имена первых чемпионов «Лиги танца»

Семь лучших танцевальных команд Челябинской области завтра, 27-го апреля, сразятся за звание первого чемпиона «Лиги танца» и главный приз – 50 тысяч рублей. Финал регионального проекта пройдет в Челябинском государственном университете.

За плечами участников - фестиваль и полуфинал масштабного танцевального конкурса. Хип-хоп, вог, контемп, эстрадный, бальный, народный, классический танец – танцоры представили на сцене ЧелГУ все эти направления за полгода проекта.

Главным хореографом 19-ти лучших танцевальных коллективов Южного Урала стала победитель всероссийской студенческой весны-2017, дипломант премии в сфере молодежной политики в номинации «Культура и искусство», судья второй и третьей категорий дисциплины хип-хоп Анастасия Серебренникова.

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, итогом станет субботний финал - яркое шоу с танцевальными баттлами, видеоклипами и постановочными номерами. Победитель получит 50 тысяч рублей, обладатель второго места - 20 тысяч, третьего - 10 тысяч рублей. Приготовили свои подарки участникам и партнеры «Лига танца».

«Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке Роскультцентра», - поделился его руководитель, автор идеи, режиссер-постановщик, директор Центра творчества ЧелГУ Артем Давыдов.

Мероприятие пройдет в театральном корпусе ЧелГУ по адресу: Братьев Кашириных, 129. Начало в 15 часов. Вход свободный.