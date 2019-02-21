Житель Копейска выступит в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

В предстоящую субботу, 23 февраля, в шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ выступит житель Челябинской области Денис Соболев.

Своим участием в проекте Денис хочет доказать всем близким, и в том числе себе, что он сделал правильный выбор, оставив престижную карьеру ради творчества, а еще показать, что все возможно.

«Всем, кто хочет принять участие в проектах ТНТ, хочу сказать, что это действительно возможно. Никакие взятки или знакомства не влияют, все честно. Многие наблюдали за моим творчеством в заведениях Челябинска на протяжении 5-ти лет. И вот я здесь, на шоу «ПЕСНИ». Единственном шоу на телевидении, которое дает шанс тем, кто пишет свои песни. Это действительно самый честный проект на нашем телевидении», – отметил Денис Соболев.

На этот раз поднимать молодых и пока неизвестных широкой аудитории музыкантов будут лидеры лейбла «Black Star» и творческого объединения «Газгольдер» — Тимати и Баста. У каждого — свои история и философия, свои представления о современной музыке и трендах, свои подходы к поиску талантов, воспитанию будущих топ-музыкантов и работе с артистами. Такое столкновение двух совершенно различных взглядов на музыкальную индустрию возможно только в шоу «ПЕСНИ».

Смотри новый сезон шоу «ПЕСНИ» уже в эту субботу в 20:00 на ТНТ.